ВСУ боятся, что погода помешает им использовать танки Abrams

28 сентября 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Ухудшение погоды может помешать работе танков Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ухудшение погоды в зоне спецоперации может помешать работе танков Abrams, которые Киеву передали власти США. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша. «Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя», — передают слова Евлаша журналисты «РБК-Украина». Он уточнил, что планировать дальнейшие действия ВСУ придется исходя из погодных условий. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что планирует направить Украине 31 танк M1 Abrams. При этом Байден уточнил, что отправка этой техники займет время, передает RT. После 26 сентября минобороны США рассказали, что Abrams уже прибыли на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставленные американские танки являются очень серьезным оружием, однако им суждено сгореть в зоне боевых действий, пишет телеканал 360.

Ухудшение погоды в зоне спецоперации может помешать работе танков Abrams, которые Киеву передали власти США. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша. «Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя», — передают слова Евлаша журналисты «РБК-Украина». Он уточнил, что планировать дальнейшие действия ВСУ придется исходя из погодных условий. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что планирует направить Украине 31 танк M1 Abrams. При этом Байден уточнил, что отправка этой техники займет время, передает RT. После 26 сентября минобороны США рассказали, что Abrams уже прибыли на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставленные американские танки являются очень серьезным оружием, однако им суждено сгореть в зоне боевых действий, пишет телеканал 360.