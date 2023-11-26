Отстраненный Бастрыкиным от работы челябинский генерал СК не вернулся из отпуска

Петр Решетников ушел из отпуска на больничный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников не вернулся из отпуска на работу. Как сообщили URA.RU 27 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства, генерал ушел на больничный.

«Петр Решетников пока не вышел [на работу]. Отпуск у него закончился, но он ушел на больничный. Вирус гуляет. По дате выхода будет сообщено дополнительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Решетников отправился в отпуск 26 октября. Предполагалось, что отдых у генерала продлится две недели. Но он затянулся на месяц. Все это время в статусе и. о. региональным ведомством руководит заместитель Решетникова — Алексей Колбасин.

Некоторые даже посчитали, что Решетников не вернется к исполнению своих обязанностей, так как накануне ухода в отпуск он получил выговор от председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Ходили слухи, что генерала отстранили от работы. Однако недавно Решетников появился на совещании в одном из силовых ведомств. Для многих это стало знаком того, что генерал продолжит «рулить» региональным управлением.