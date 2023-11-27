Егор Крид потребовал миллион рублей у Мизулиной

Российский музыкант Егор Крид (Булаткин) потребовал миллион рублей у главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая ранее назвала его «главным скамером (мошенником — прим. URA.RU) страны». Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», — предает РИА Новости заявление пресс-службы. Уточняется, что ранее Мизулина назвала музыканта «главным скамером» России. Беседа по иску Крида пройдет 14 декабря.
Ранее Мизулина сообщила, что Крид и другие 14 популярных блогеров внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Причиной тому стала незаконная реклама казино на каналах и стриминговых ресурсах, уточнила общественница, передает RT.
Сам Крид ранее уже подавал иск за клевету. Так, telegram-канал Mash публиковал новость, где говорилось, что музыкант находится в черном списке МВД и ФНС. Тогда Крид выиграл судебное дело, обязав издание выплатить ему 350 тысяч рублей, пишут «
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