На пермском горнолыжном курорте резко увеличилось количество жилья для аренды

На пермском горнолыжном курорте «Губаха» предложение аренды жилья выросло на 40%

Стоимость аренды жилья не изменилась с 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Губаха, где расположен одноименный горнолыжный курорт, стали сдавать больше жилья в краткосрочную аренду. Предложение увеличилось на 40% по сравнению с 2022 годом, рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«В Губахе хорошо подготовились к приему гостей, расширив предложения по аренде домов, коттеджей, таунхаусов и дач. Количество лотов по сдаче частного жилья увеличилось на 40%. Средняя стоимость объектов не изменилась и составляет 6 тысяч рублей в сутки», — говорится в исследовании аналитиков.

Уточняется, что больше всего предложение краткосрочного жилья в аренду увеличилось в Московской области у горнолыжного курорта «Сорочаны». Затем идет Ленинградская и Челябинская области, где расположены комплексы «Игора» и «Завьялиха». По стоимости самое доступное жилье в Алтайском крае. Снять квартиру или дом у курорта «Благодать» можно в среднем за 4 тысячи рублей в сутки. Затем идет Челябинская область, где за жилье просят 5 тысяч рублей в сутки. Третье место делят Пермский край, Башкортостан (горнолыжный курорт «Мраткино») и Ленинградская область со ставкой 6 тысяч рублей в сутки.

Ранее URA.RU рассказало, что горнолыжный комплекс «Губаха» признан лучшим семейным курортом. Он победил в одноименной номинации в премии Ski Business Awards 2023.