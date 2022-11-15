В МИДе высмеяли резолюцию ООН о репарациях Украине

15 ноября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Зампостпреда РФ скептически отнесся к проекту резолюции о репарациях Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Резолюция о возмещения ущерба Киеву, принятая накануне Генассамблеей ООН, с точки зрения права, никому ничего не дает. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24». «Очевидно, что у данного документа если и будут какие-то последствия, то это будет абсолютно искусственно притянутые за уши решения на национальном уровне, где резолюцией будут прикрываться только как фактически фиговым листком, не более того. Потому что с правовой точки зрения она ничего никому не дает», — сказал дипломат. Полянский отметил, что принятие данного документа подрывает авторитет ООН. А в целом подобные решения двигают мировое сообщество к еще большему разделению. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Его коллега из Белоруссии Валентин Рыбаков сказал, что данный проект это способ легализации воровства чужих активов. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления в силу данного документа, стране придется изымать деньги у инвесторов иностранных государств, чей капитал находится в России.

Резолюция о возмещения ущерба Киеву, принятая накануне Генассамблеей ООН, с точки зрения права, никому ничего не дает. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24». «Очевидно, что у данного документа если и будут какие-то последствия, то это будет абсолютно искусственно притянутые за уши решения на национальном уровне, где резолюцией будут прикрываться только как фактически фиговым листком, не более того. Потому что с правовой точки зрения она ничего никому не дает», — сказал дипломат. Полянский отметил, что принятие данного документа подрывает авторитет ООН. А в целом подобные решения двигают мировое сообщество к еще большему разделению. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Его коллега из Белоруссии Валентин Рыбаков сказал, что данный проект это способ легализации воровства чужих активов. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления в силу данного документа, стране придется изымать деньги у инвесторов иностранных государств, чей капитал находится в России.