Курганские арматурщики начнут работать с предприятием из ХМАО. Фото

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Соглашение было подписано в рамках бизнес-миссии в Ноябрьске, которая длилась три дня (архивное фото) Фото:

Курганский завод сварочных материалов подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «ГазпромТрансгазСургут» — дочерней компанией ПАО «Газпром». Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале «Курганская область официально».

«ООО ЗСМ „Гудэл“ подписало с Вынгапуровским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО „ГазпромТрансгазСургут“ соглашение о сотрудничестве», — сообщил telegram-канал правительства региона. Также уточняется, что подписание прошло в рамках трехдневной бизнес-миссии в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации правительства, представители курганских арматуростроительных предприятий ООО «Курганский арматурный завод», ООО «РТМТ» и ООО ЗСМ «Гудэл» приняли участие в переговорах с потенциальными партнерами, посетили профильные предприятия и производственные площадки. «В ходе мероприятия предприятия установили важные деловые контакты, обсудили перспективы сотрудничества и продемонстрировали высокий уровень технологического развития и производственных возможностей», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».

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Курганский завод сварочных материалов подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «ГазпромТрансгазСургут» — дочерней компанией ПАО «Газпром». Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале «Курганская область официально». «ООО ЗСМ „Гудэл“ подписало с Вынгапуровским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО „ГазпромТрансгазСургут“ соглашение о сотрудничестве», — сообщил telegram-канал правительства региона. Также уточняется, что подписание прошло в рамках трехдневной бизнес-миссии в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации правительства, представители курганских арматуростроительных предприятий ООО «Курганский арматурный завод», ООО «РТМТ» и ООО ЗСМ «Гудэл» приняли участие в переговорах с потенциальными партнерами, посетили профильные предприятия и производственные площадки. «В ходе мероприятия предприятия установили важные деловые контакты, обсудили перспективы сотрудничества и продемонстрировали высокий уровень технологического развития и производственных возможностей», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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