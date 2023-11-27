Курганские арматурщики начнут работать с предприятием из ХМАО. Фото

27 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Соглашение было подписано в рамках бизнес-миссии в Ноябрьске, которая длилась три дня (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский завод сварочных материалов подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «ГазпромТрансгазСургут» — дочерней компанией ПАО «Газпром». Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале «Курганская область официально». «ООО ЗСМ „Гудэл“ подписало с Вынгапуровским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО „ГазпромТрансгазСургут“ соглашение о сотрудничестве», — сообщил telegram-канал правительства региона. Также уточняется, что подписание прошло в рамках трехдневной бизнес-миссии в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации правительства, представители курганских арматуростроительных предприятий ООО «Курганский арматурный завод», ООО «РТМТ» и ООО ЗСМ «Гудэл» приняли участие в переговорах с потенциальными партнерами, посетили профильные предприятия и производственные площадки. «В ходе мероприятия предприятия установили важные деловые контакты, обсудили перспективы сотрудничества и продемонстрировали высокий уровень технологического развития и производственных возможностей», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».

Курганский завод сварочных материалов подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «ГазпромТрансгазСургут» — дочерней компанией ПАО «Газпром». Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале «Курганская область официально». «ООО ЗСМ „Гудэл“ подписало с Вынгапуровским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО „ГазпромТрансгазСургут“ соглашение о сотрудничестве», — сообщил telegram-канал правительства региона. Также уточняется, что подписание прошло в рамках трехдневной бизнес-миссии в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации правительства, представители курганских арматуростроительных предприятий ООО «Курганский арматурный завод», ООО «РТМТ» и ООО ЗСМ «Гудэл» приняли участие в переговорах с потенциальными партнерами, посетили профильные предприятия и производственные площадки. «В ходе мероприятия предприятия установили важные деловые контакты, обсудили перспективы сотрудничества и продемонстрировали высокий уровень технологического развития и производственных возможностей», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».