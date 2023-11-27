Путин отметил вклад Красного Креста в оказание поддержки населению России

27 ноября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Российский Красный Крест объединил в своих рядах неравнодушных и бескорыстных людей, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский Красный Крест (РКК) сыграл важную роль в оказании поддержки населению России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном адресе к участникам II Национального форума организации. «Российский Красный Крест всегда, со дня создания, объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую беду, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании», — передает слова Путина официальный сайт организации. Он добавил, что РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач. В рамках II Национального форума, который проходит в Москве, более 250 участников — представители Российского Красного Креста, органов власти, научного сообщества и партнеров организации, обсуждают вопросы сотрудничества и развития деятельности. Президент подчеркивает, что деятельность РКК важна и востребована, и выражает признание мужеству и самоотверженности добровольцев. Российский Красный Крест — гуманитарная организация в России. На недавнем форуме РКК было объявлено о планах создания Службы помощи для нуждающихся и Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Форум также был посвящен развитию гуманитарной деятельности и обсуждению стратегии развития организации до 2028 года. Красный Крест активно помогает в областях социального благополучия, здравоохранения и безопасности. Организация активно сотрудничает с Минздравом РФ, проводя профилактические программы по заболеваниям, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез и борьбу с коронавирусной инфекцией. Организация также обучает навыкам первой помощи. Ее роль в системе благополучия российского народа признана важной, а сотрудники и волонтеры организации полны энергии и энтузиазма. Российский Красный Крест готов гибко адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский Красный Крест (РКК) сыграл важную роль в оказании поддержки населению России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном адресе к участникам II Национального форума организации. «Российский Красный Крест всегда, со дня создания, объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую беду, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании», — передает слова Путина официальный сайт организации. Он добавил, что РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач. В рамках II Национального форума, который проходит в Москве, более 250 участников — представители Российского Красного Креста, органов власти, научного сообщества и партнеров организации, обсуждают вопросы сотрудничества и развития деятельности. Президент подчеркивает, что деятельность РКК важна и востребована, и выражает признание мужеству и самоотверженности добровольцев. Российский Красный Крест — гуманитарная организация в России. На недавнем форуме РКК было объявлено о планах создания Службы помощи для нуждающихся и Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Форум также был посвящен развитию гуманитарной деятельности и обсуждению стратегии развития организации до 2028 года. Красный Крест активно помогает в областях социального благополучия, здравоохранения и безопасности. Организация активно сотрудничает с Минздравом РФ, проводя профилактические программы по заболеваниям, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез и борьбу с коронавирусной инфекцией. Организация также обучает навыкам первой помощи. Ее роль в системе благополучия российского народа признана важной, а сотрудники и волонтеры организации полны энергии и энтузиазма. Российский Красный Крест готов гибко адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.