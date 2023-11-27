В Кургане коммунальщики устраняют аварию, из-за которой 107 домов остались без отопления. Фото

Более сотни домов в Кургане остались без тепла и горячей воды из-за порыва
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Запустить тепло и горячую воду для курганцев планируется до 23:00 Фото:

Для курганцев, проживающих в 107 многоквартирных домов центральной части города временно приостановлена подача тепла и горячей воды. На сетях снабжения ведутся работы по восстановлению. Об этом сообщает ПАО «Курганская генерирующая компания».

«„Курганская генерирующая компания“ временно приостановила подачу тепла и горячей воды для 107 многоквартирных домов центральной части города в пределах улиц Пушкина, Ленина, Савельева для устранения порыва на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина», — сообщили в ПАО «КГК». Порыв был обнаружен утром, а в 11:40 специалисты уже приступили к его устранению. По информации теплоснабжающей компании, на месте работают три бригады центрального ремонтно-эксплуатационного района и восемь единиц техники.

«Летом тепловая сеть по улице Пушкина испытывалась порядка девяти раз, было устранено 11 дефектов, что говорит о ее крайне изношенном состоянии и необходимости капитального ремонта. Поэтому этот трубопровод заложен в программу капитального ремонта на 2024 год», — прокомментировал генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев. Сейчас, по информации «КГК», ведутся сварочные работы, а теплоснабжение планируется запустить до 23:00. После этого температура в батареях должна достигнуть нормы в течение нескольких часов.

Три бригады устраняют порыв, чтобы курганцы не замерзли
Три бригады устраняют порыв, чтобы курганцы не замерзли
Фото:
Тепловая сеть на аварийном участке сильно изношена
Тепловая сеть на аварийном участке сильно изношена
Фото:
Запуск тепла в 107 многоквартирных домов планируется до 23:00
Запуск тепла в 107 многоквартирных домов планируется до 23:00
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Для курганцев, проживающих в 107 многоквартирных домов центральной части города временно приостановлена подача тепла и горячей воды. На сетях снабжения ведутся работы по восстановлению. Об этом сообщает ПАО «Курганская генерирующая компания». «„Курганская генерирующая компания“ временно приостановила подачу тепла и горячей воды для 107 многоквартирных домов центральной части города в пределах улиц Пушкина, Ленина, Савельева для устранения порыва на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина», — сообщили в ПАО «КГК». Порыв был обнаружен утром, а в 11:40 специалисты уже приступили к его устранению. По информации теплоснабжающей компании, на месте работают три бригады центрального ремонтно-эксплуатационного района и восемь единиц техники. «Летом тепловая сеть по улице Пушкина испытывалась порядка девяти раз, было устранено 11 дефектов, что говорит о ее крайне изношенном состоянии и необходимости капитального ремонта. Поэтому этот трубопровод заложен в программу капитального ремонта на 2024 год», — прокомментировал генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев. Сейчас, по информации «КГК», ведутся сварочные работы, а теплоснабжение планируется запустить до 23:00. После этого температура в батареях должна достигнуть нормы в течение нескольких часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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