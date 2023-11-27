Путин утвердил закон о федеральном бюджете на несколько лет вперед

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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