В Сургуте начинают работать ледовые катки

Бесплатно покататься на коньках жители Сургута смогут на ледовых площадках в городских школах и блок-боксах спортшкол. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме этого, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах», — сообщили в мэрии.
Кроме этого, в городе будут действовать несколько коммерческих площадок. Самые большие — на Центральной площади у ТЦ «Росич» и на улице Университетской. «Каток на территории ТЦ „Росич“ уже функционирует. Ориентировочное открытие катка на Университетской запланировано на 5 декабря, на Центральной площади — на 8 декабря», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будет будет организовано восемь территорий для зимнего досуга. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.