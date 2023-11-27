В Сургуте начинают работать ледовые катки

28 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Каток на Центральной площади откроют 8 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU Бесплатно покататься на коньках жители Сургута смогут на ледовых площадках в городских школах и блок-боксах спортшкол. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме этого, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах», — сообщили в мэрии. Кроме этого, в городе будут действовать несколько коммерческих площадок. Самые большие — на Центральной площади у ТЦ «Росич» и на улице Университетской. «Каток на территории ТЦ „Росич“ уже функционирует. Ориентировочное открытие катка на Университетской запланировано на 5 декабря, на Центральной площади — на 8 декабря», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будет будет организовано восемь территорий для зимнего досуга. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

Бесплатно покататься на коньках жители Сургута смогут на ледовых площадках в городских школах и блок-боксах спортшкол. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме этого, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах», — сообщили в мэрии. Кроме этого, в городе будут действовать несколько коммерческих площадок. Самые большие — на Центральной площади у ТЦ «Росич» и на улице Университетской. «Каток на территории ТЦ „Росич“ уже функционирует. Ориентировочное открытие катка на Университетской запланировано на 5 декабря, на Центральной площади — на 8 декабря», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будет будет организовано восемь территорий для зимнего досуга. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.