27 ноября 2023

В Сургуте начинают работать ледовые катки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка Юность. Екатеринбург, каток
Каток на Центральной площади откроют 8 декабря Фото:

Бесплатно покататься на коньках жители Сургута смогут на ледовых площадках в городских школах и блок-боксах спортшкол. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме этого, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах», — сообщили в мэрии.

Кроме этого, в городе будут действовать несколько коммерческих площадок. Самые большие — на Центральной площади у ТЦ «Росич» и на улице Университетской. «Каток на территории ТЦ „Росич“ уже функционирует. Ориентировочное открытие катка на Университетской запланировано на 5 декабря, на Центральной площади — на 8 декабря», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будет будет организовано восемь территорий для зимнего досуга. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

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Бесплатно покататься на коньках жители Сургута смогут на ледовых площадках в городских школах и блок-боксах спортшкол. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Бесплатно сургутяне могут покататься при наличии своих коньков на территории трех школ — 9, 32 и 46. Кроме этого, свободный вход будет на большинство площадок в спортшколах», — сообщили в мэрии. Кроме этого, в городе будут действовать несколько коммерческих площадок. Самые большие — на Центральной площади у ТЦ «Росич» и на улице Университетской. «Каток на территории ТЦ „Росич“ уже функционирует. Ориентировочное открытие катка на Университетской запланировано на 5 декабря, на Центральной площади — на 8 декабря», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будет будет организовано восемь территорий для зимнего досуга. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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