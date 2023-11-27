Курганский губернатор назвал залог успешной демографии

Губернатор Шумков: расселение «по горизонтали» — это залог успешной демографии

В сорокаметровой квартире не может быть большой семьи, заявил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что расселение «по горизонтали» — это «единственный залог успешной демографии». Об этом он сказал во время заседания рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства. По словам Шумкова, к материальному стимулированию следует добавить работу психологов, социологов и специалистов по семье.

«Это должно стать национальным девизом: расселение по горизонтали — единственный залог успешной демографии. При всем уважении к мегаполисам, в сорокаметровой квартире, стоимость которой сегодня, как дом в любом населенном пункте РФ, большой семьи не может быть по определению. Мы очень долго говорим про материальное стимулирование, но вместе с этим необходимо включать в рабочую группу психологов, специалистов по семье, социологов, которые помогут поднять дух нации, что обеспечит нам стимулирование демографии», — заявил Шумков. Его слова приводятся на официальном сайте правительства Курганской области.

Также губернатор предложил рассмотреть возможность использования регионами дешевых бюджетных кредитов для развития индивидуального жилищного строительства. По его мнению, ранее хорошо зарекомендовал себя механизм использования инфраструктурных бюджетных кредитов для строительства сетей к участкам многоквартирных домов — теперь таким инструментом могут стать «специальные казначейские кредиты».