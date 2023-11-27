27 ноября 2023

Ранее судимый за насилие пермяк напал на своего отца из-за картошки

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы Фото:

Житель Пермского края, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, ударил своего отца из-за картошки. Об этом сообщается на сайте Кудымкарского городского суда.

«Подсудимый был осужден на год и пять месяцев лишения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но не отбыл наказание. Имея судимость за преступление, во время ссоры с отцом, он ударил его кулаком по ноге, так как потерпевший не хотел возвращаться в огород и полоть картошку. В настоящее время они с сыном помирились, подсудимый извинился», — говорится в документе, опубликованном на сайте.

В суде потерпевший заявил, что никому не сообщал об избиении, но эта информация опровергается поступившим сообщением, согласно которому мужчина сам позвонил в дежурную часть. Суд решил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на год и девять месяцев.

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Житель Пермского края, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, ударил своего отца из-за картошки. Об этом сообщается на сайте Кудымкарского городского суда. «Подсудимый был осужден на год и пять месяцев лишения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но не отбыл наказание. Имея судимость за преступление, во время ссоры с отцом, он ударил его кулаком по ноге, так как потерпевший не хотел возвращаться в огород и полоть картошку. В настоящее время они с сыном помирились, подсудимый извинился», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В суде потерпевший заявил, что никому не сообщал об избиении, но эта информация опровергается поступившим сообщением, согласно которому мужчина сам позвонил в дежурную часть. Суд решил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на год и девять месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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