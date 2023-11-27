Ранее судимый за насилие пермяк напал на своего отца из-за картошки

28 ноября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, ударил своего отца из-за картошки. Об этом сообщается на сайте Кудымкарского городского суда. «Подсудимый был осужден на год и пять месяцев лишения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но не отбыл наказание. Имея судимость за преступление, во время ссоры с отцом, он ударил его кулаком по ноге, так как потерпевший не хотел возвращаться в огород и полоть картошку. В настоящее время они с сыном помирились, подсудимый извинился», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В суде потерпевший заявил, что никому не сообщал об избиении, но эта информация опровергается поступившим сообщением, согласно которому мужчина сам позвонил в дежурную часть. Суд решил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на год и девять месяцев.

Житель Пермского края, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, ударил своего отца из-за картошки. Об этом сообщается на сайте Кудымкарского городского суда. «Подсудимый был осужден на год и пять месяцев лишения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но не отбыл наказание. Имея судимость за преступление, во время ссоры с отцом, он ударил его кулаком по ноге, так как потерпевший не хотел возвращаться в огород и полоть картошку. В настоящее время они с сыном помирились, подсудимый извинился», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В суде потерпевший заявил, что никому не сообщал об избиении, но эта информация опровергается поступившим сообщением, согласно которому мужчина сам позвонил в дежурную часть. Суд решил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на год и девять месяцев.