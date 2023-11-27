27 ноября 2023

Врач назвала бессимптомные заболевания у мужчин, приводящие к тяжелым последствиям

Уролог Калинина: проблемы с потенцией сигнализируют о серьезных болезнях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , карта мира, медицина, вакцина, врач, вакцинация, карта москвы, доктор, медик, спутник v, вакцина от коронавируса, прием у врача, ковивак, пункт вакцинации, ковид 19
Многие серьезные заболевания могут не проявлять себя, сказала Светлана Калинина Фото:

Бессимптомные заболевания у мужчин, наподобие варикоцеле или хронического латентного простатита, могут привести к тяжелым осложнениям, если своевременно не обратиться к специалисту. Об этом заявила врач уролог-андролог Светлана Калинина.

«Варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки и яичка) часто протекает бессимптомно на ранних этапах и никак не беспокоит пациента, что затрудняет диагностику», — рассказала Светлана Калинина «Газете.Ru». По словам врача, в 70% случаев недуг обнаруживается хирургами или урологами случайно при диагностике. Тем не менее заболевание может привести к бесплодию и другим серьезным осложнениям.

Хронический латентный простатит тоже может долгое время оставаться незамеченным. По словам Калининой, предстательная железа воспалена, но какие-либо симптомы недуга отсутствуют. «Профилактические осмотры уролога позволяют вовремя выявить и справиться с проблемой», — отметила врач.

Специалист уточнила, что косвенными признаками латентного простатита могут быть небольшой дискомфорт в паху или ухудшение потенции. При этом зачастую мужчины списывают такие симптомы на усталость или стресс.

Рак предстательной железы также не дает о себе знать на ранних стадиях. Уролог порекомендовала обратиться к специалисту при первых же признаках дискомфорта или затрудненного мочеиспускания. Она также заявила о раке почек. Такой недуг встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин.

Калинина также упомянула инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), которые долгое время не проявляются у мужчины. Однако без своевременного лечения такие заболевания, как хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПЧ, герпес или гонорея могут привести к серьезным осложнениям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бессимптомные заболевания у мужчин, наподобие варикоцеле или хронического латентного простатита, могут привести к тяжелым осложнениям, если своевременно не обратиться к специалисту. Об этом заявила врач уролог-андролог Светлана Калинина. «Варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки и яичка) часто протекает бессимптомно на ранних этапах и никак не беспокоит пациента, что затрудняет диагностику», — рассказала Светлана Калинина «Газете.Ru». По словам врача, в 70% случаев недуг обнаруживается хирургами или урологами случайно при диагностике. Тем не менее заболевание может привести к бесплодию и другим серьезным осложнениям. Хронический латентный простатит тоже может долгое время оставаться незамеченным. По словам Калининой, предстательная железа воспалена, но какие-либо симптомы недуга отсутствуют. «Профилактические осмотры уролога позволяют вовремя выявить и справиться с проблемой», — отметила врач. Специалист уточнила, что косвенными признаками латентного простатита могут быть небольшой дискомфорт в паху или ухудшение потенции. При этом зачастую мужчины списывают такие симптомы на усталость или стресс. Рак предстательной железы также не дает о себе знать на ранних стадиях. Уролог порекомендовала обратиться к специалисту при первых же признаках дискомфорта или затрудненного мочеиспускания. Она также заявила о раке почек. Такой недуг встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Калинина также упомянула инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), которые долгое время не проявляются у мужчины. Однако без своевременного лечения такие заболевания, как хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПЧ, герпес или гонорея могут привести к серьезным осложнениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...