Врач назвала бессимптомные заболевания у мужчин, приводящие к тяжелым последствиям

Уролог Калинина: проблемы с потенцией сигнализируют о серьезных болезнях

28 ноября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Многие серьезные заболевания могут не проявлять себя, сказала Светлана Калинина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бессимптомные заболевания у мужчин, наподобие варикоцеле или хронического латентного простатита, могут привести к тяжелым осложнениям, если своевременно не обратиться к специалисту. Об этом заявила врач уролог-андролог Светлана Калинина. «Варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки и яичка) часто протекает бессимптомно на ранних этапах и никак не беспокоит пациента, что затрудняет диагностику», — рассказала Светлана Калинина « Газете.Ru ». По словам врача, в 70% случаев недуг обнаруживается хирургами или урологами случайно при диагностике. Тем не менее заболевание может привести к бесплодию и другим серьезным осложнениям. Хронический латентный простатит тоже может долгое время оставаться незамеченным. По словам Калининой, предстательная железа воспалена, но какие-либо симптомы недуга отсутствуют. «Профилактические осмотры уролога позволяют вовремя выявить и справиться с проблемой», — отметила врач. Специалист уточнила, что косвенными признаками латентного простатита могут быть небольшой дискомфорт в паху или ухудшение потенции. При этом зачастую мужчины списывают такие симптомы на усталость или стресс. Рак предстательной железы также не дает о себе знать на ранних стадиях. Уролог порекомендовала обратиться к специалисту при первых же признаках дискомфорта или затрудненного мочеиспускания. Она также заявила о раке почек. Такой недуг встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Калинина также упомянула инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), которые долгое время не проявляются у мужчины. Однако без своевременного лечения такие заболевания, как хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПЧ, герпес или гонорея могут привести к серьезным осложнениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бессимптомные заболевания у мужчин, наподобие варикоцеле или хронического латентного простатита, могут привести к тяжелым осложнениям, если своевременно не обратиться к специалисту. Об этом заявила врач уролог-андролог Светлана Калинина. «Варикоцеле (варикозное расширение вен мошонки и яичка) часто протекает бессимптомно на ранних этапах и никак не беспокоит пациента, что затрудняет диагностику», — рассказала Светлана Калинина «Газете.Ru». По словам врача, в 70% случаев недуг обнаруживается хирургами или урологами случайно при диагностике. Тем не менее заболевание может привести к бесплодию и другим серьезным осложнениям. Хронический латентный простатит тоже может долгое время оставаться незамеченным. По словам Калининой, предстательная железа воспалена, но какие-либо симптомы недуга отсутствуют. «Профилактические осмотры уролога позволяют вовремя выявить и справиться с проблемой», — отметила врач. Специалист уточнила, что косвенными признаками латентного простатита могут быть небольшой дискомфорт в паху или ухудшение потенции. При этом зачастую мужчины списывают такие симптомы на усталость или стресс. Рак предстательной железы также не дает о себе знать на ранних стадиях. Уролог порекомендовала обратиться к специалисту при первых же признаках дискомфорта или затрудненного мочеиспускания. Она также заявила о раке почек. Такой недуг встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Калинина также упомянула инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), которые долгое время не проявляются у мужчины. Однако без своевременного лечения такие заболевания, как хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПЧ, герпес или гонорея могут привести к серьезным осложнениям.