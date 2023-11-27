В ЯНАО пенсионер пытался зарезать жену

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО 67-летний мужчина попытался зарезать жену. Довести убийство до конца помешала соседка, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.
«В селе Гыда, после употребления спиртных напитков, мужчина 1956 года рождения нанес четыре ножевых ранения своей 69-летней жене. Пресекла преступление, зашедшая на шум в квартире соседка. С колото-резаными ранами груди и бедра потерпевшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет работа по сбору доказательной базы. Решается вопрос о взятии пенсионера под стражу.
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