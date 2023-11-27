27 ноября 2023
26 ноября 2023

В ЯНАО пенсионер пытался зарезать жену

В Тазовском районе ЯНАО полицейские задержали пенсионера, пытавшегося убить жену
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Гыда полиция задержала пенсионера за попытку убить жену Фото:

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО 67-летний мужчина попытался зарезать жену. Довести убийство до конца помешала соседка, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

«В селе Гыда, после употребления спиртных напитков, мужчина 1956 года рождения нанес четыре ножевых ранения своей 69-летней жене. Пресекла преступление, зашедшая на шум в квартире соседка. С колото-резаными ранами груди и бедра потерпевшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет работа по сбору доказательной базы. Решается вопрос о взятии пенсионера под стражу.

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В селе Гыда Тазовского района ЯНАО 67-летний мужчина попытался зарезать жену. Довести убийство до конца помешала соседка, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «В селе Гыда, после употребления спиртных напитков, мужчина 1956 года рождения нанес четыре ножевых ранения своей 69-летней жене. Пресекла преступление, зашедшая на шум в квартире соседка. С колото-резаными ранами груди и бедра потерпевшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет работа по сбору доказательной базы. Решается вопрос о взятии пенсионера под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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