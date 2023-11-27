27 ноября 2023

Мэр из ХМАО попался пьяным за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Глава Березовского района публично признался в правонарушении Фото:

Главу Березовского района Павла Артеева, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, остановили полицейские. В этом мэр признался на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем и был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», — написал Артеев.

Чиновник публично раскаялся в содеянном поступке. Он сообщил, что готов понести наказание за правонарушение.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова от имени Артеева извинилась перед жителями Березовского района, которые остались без тепла в морозы. В этот период в котельной проходили тестовые испытания.

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Главу Березовского района Павла Артеева, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, остановили полицейские. В этом мэр признался на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем и был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», — написал Артеев. Чиновник публично раскаялся в содеянном поступке. Он сообщил, что готов понести наказание за правонарушение. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова от имени Артеева извинилась перед жителями Березовского района, которые остались без тепла в морозы. В этот период в котельной проходили тестовые испытания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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