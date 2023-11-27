Мэр из ХМАО попался пьяным за рулем

Главу Березовского района Павла Артеева, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, остановили полицейские. В этом мэр признался на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем и был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», — написал Артеев.
Чиновник публично раскаялся в содеянном поступке. Он сообщил, что готов понести наказание за правонарушение.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова от имени Артеева извинилась перед жителями Березовского района, которые остались без тепла в морозы. В этот период в котельной проходили тестовые испытания.
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