Губернатор ХМАО уличила подчиненных в подлоге. Видео

Власти Березовского района скрыли от Комаровой жалобы жителей на холод в домах

07 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Губернатору Югры Наталье Комаровой пришлось извиняться перед жителями Березовского района Фото: Влад Суханов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед жителями Березовского района, которые из-за тестовых испытаний новой котельной остались без тепла в морозы, от имени мэра Павла Артеева. Во время трансляции встречи в группе «Югра Z официально» она сообщила, что во время визита в котельную ей, напротив, рассказывали, что в домах стало теплее. «Я сегодня была на котельной, и там люди как раз говорили, наоборот, что в доме и квартирах стало теплее. Уверена, что вы-то, как раз, рассказываете, как есть на самом деле. Но у руководителей сложилось впечатление, что котельная целиком и полностью отвечает поставленным задачам», — заметила губернатор. Жительница Березовского района Ольга Малий рассказала главе региона, что после запуска котельной в сентябре и октябре в авиагородке было отключение. Как раз в это время, по словам женщины, ударили первые холода. Глава района Артеев сообщил, что в начале отопительного периода после подачи тепла в жилой сектор новая котельная находилась в режиме пусконаладочных работ. «По-хорошему, мы должны сначала испытать, подать тепло в сеть, испытать все три котла. Были испытаны два котла, работавшие на газу, а третий у нас работает на совмещенном топливе, в том числе и дизельном. И вот как раз в режиме испытаний комбинированного котла у нас возникли небольшие проблемы. Это было отключение в один день», — заметил мэр. Комарова в ответ возразила, что этот день жители запомнили. Ранее URA.RU писало о том, что главе ХМАО пришлось извиняться перед жителями Покачей. Мужчина во время встречи пожаловался на проблемы с записью к врачам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед жителями Березовского района, которые из-за тестовых испытаний новой котельной остались без тепла в морозы, от имени мэра Павла Артеева. Во время трансляции встречи в группе «Югра Z официально» она сообщила, что во время визита в котельную ей, напротив, рассказывали, что в домах стало теплее. «Я сегодня была на котельной, и там люди как раз говорили, наоборот, что в доме и квартирах стало теплее. Уверена, что вы-то, как раз, рассказываете, как есть на самом деле. Но у руководителей сложилось впечатление, что котельная целиком и полностью отвечает поставленным задачам», — заметила губернатор. Жительница Березовского района Ольга Малий рассказала главе региона, что после запуска котельной в сентябре и октябре в авиагородке было отключение. Как раз в это время, по словам женщины, ударили первые холода. Глава района Артеев сообщил, что в начале отопительного периода после подачи тепла в жилой сектор новая котельная находилась в режиме пусконаладочных работ. «По-хорошему, мы должны сначала испытать, подать тепло в сеть, испытать все три котла. Были испытаны два котла, работавшие на газу, а третий у нас работает на совмещенном топливе, в том числе и дизельном. И вот как раз в режиме испытаний комбинированного котла у нас возникли небольшие проблемы. Это было отключение в один день», — заметил мэр. Комарова в ответ возразила, что этот день жители запомнили. Ранее URA.RU писало о том, что главе ХМАО пришлось извиняться перед жителями Покачей. Мужчина во время встречи пожаловался на проблемы с записью к врачам.