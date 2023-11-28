В Крыму ввели режим ЧС в 10 районах

28 ноября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

По словам Аксенова, еще один режим «Угроза ЧС» введен в трех районах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром В Республике Крым из-за мощного шторма ввели режим чрезвычайной ситуации в десяти районах. На данный момент идет работа по оценке причиненного ущерба. А также продолжается установление границ зоны ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «По состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 10 муниципальных образований», — написал он в своем telegram-канале . Режим ЧС введен в таких районах, как Черноморский, Симферопольский, Сакский, Нижнегорский, Джанкойский, Красноперекопский, Белогорский. А также в Евпатории, Саки и в городском округе Джанкой. Политик добавил, что режим «Угроза ЧС» введен на территории Первомайского района и городских округов Судак и Алушта. По информации Аксенова, продолжается установление границ зоны чрезвычайной ситуации. Также идет работа по оценке причиненного ущерба и сбор информации. Ранее сообщалось, что 27 ноября в Республике Крым и в Краснодарском крае прошел мощный шторм. Порывы ветра достигали 144 км/ч. Ущерб от урагана оценивается в 67,8 млн рублей. На данный момент из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. Также в регионах восстановлено энергоснабжение и теплоснабжение.

В Республике Крым из-за мощного шторма ввели режим чрезвычайной ситуации в десяти районах. На данный момент идет работа по оценке причиненного ущерба. А также продолжается установление границ зоны ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «По состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 10 муниципальных образований», — написал он в своем telegram-канале. Режим ЧС введен в таких районах, как Черноморский, Симферопольский, Сакский, Нижнегорский, Джанкойский, Красноперекопский, Белогорский. А также в Евпатории, Саки и в городском округе Джанкой. Политик добавил, что режим «Угроза ЧС» введен на территории Первомайского района и городских округов Судак и Алушта. По информации Аксенова, продолжается установление границ зоны чрезвычайной ситуации. Также идет работа по оценке причиненного ущерба и сбор информации. Ранее сообщалось, что 27 ноября в Республике Крым и в Краснодарском крае прошел мощный шторм. Порывы ветра достигали 144 км/ч. Ущерб от урагана оценивается в 67,8 млн рублей. На данный момент из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. Также в регионах восстановлено энергоснабжение и теплоснабжение.