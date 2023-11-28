В Крыму ввели режим ЧС в 10 районах

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, аксенов сергей, портрет, пмэф-2016
По словам Аксенова, еще один режим «Угроза ЧС» введен в трех районах Фото:
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Крым накрыло ураганным ветром

В Республике Крым из-за мощного шторма ввели режим чрезвычайной ситуации в десяти районах. На данный момент идет работа по оценке причиненного ущерба. А также продолжается установление границ зоны ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«По состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 10 муниципальных образований», — написал он в своем telegram-канале. Режим ЧС введен в таких районах, как Черноморский, Симферопольский, Сакский, Нижнегорский, Джанкойский, Красноперекопский, Белогорский. А также в Евпатории, Саки и в городском округе Джанкой.

Политик добавил, что режим «Угроза ЧС» введен на территории Первомайского района и городских округов Судак и Алушта. По информации Аксенова, продолжается установление границ зоны чрезвычайной ситуации. Также идет работа по оценке причиненного ущерба и сбор информации.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в Республике Крым и в Краснодарском крае прошел мощный шторм. Порывы ветра достигали 144 км/ч. Ущерб от урагана оценивается в 67,8 млн рублей. На данный момент из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. Также в регионах восстановлено энергоснабжение и теплоснабжение.

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В Республике Крым из-за мощного шторма ввели режим чрезвычайной ситуации в десяти районах. На данный момент идет работа по оценке причиненного ущерба. А также продолжается установление границ зоны ЧС. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «По состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 10 муниципальных образований», — написал он в своем telegram-канале. Режим ЧС введен в таких районах, как Черноморский, Симферопольский, Сакский, Нижнегорский, Джанкойский, Красноперекопский, Белогорский. А также в Евпатории, Саки и в городском округе Джанкой. Политик добавил, что режим «Угроза ЧС» введен на территории Первомайского района и городских округов Судак и Алушта. По информации Аксенова, продолжается установление границ зоны чрезвычайной ситуации. Также идет работа по оценке причиненного ущерба и сбор информации. Ранее сообщалось, что 27 ноября в Республике Крым и в Краснодарском крае прошел мощный шторм. Порывы ветра достигали 144 км/ч. Ущерб от урагана оценивается в 67,8 млн рублей. На данный момент из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. Также в регионах восстановлено энергоснабжение и теплоснабжение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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