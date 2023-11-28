МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма

МЧС: в Крыму и на Кубани эвакуировано 995 человек

В регионах восстановлено тепло- и энергоснабжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром

Из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. В Крыму и Краснодарском крае восстановлено теплоснабжение и энергоснабжение. Об этом сообщает МЧС России.

«Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым», — передает МЧС России . В ведомстве добавили, что из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек. В том числе среди них было 179 детей. Известно, что в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек. В том числе 14 детей. Остальные люди после шторма отправились к родным.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Краснодарский край накрыл мощный шторм. В результате него пострадали десятки авто и домов. Также на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark. Ущерб от урагана составил 67,8 млн рублей. Пострадало свыше 280 объектов. Еще один шторм прошел в Республике Крым. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за непогоды отключили 166 ЛЭП, передает «Ридус». В Республике погибли люди. Кроме того, погибли 40-летний мужчина в Сочи и член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе.