МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма

МЧС: в Крыму и на Кубани эвакуировано 995 человек
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
В регионах восстановлено тепло- и энергоснабжение Фото:
новость из сюжета
Крым накрыло ураганным ветром

Из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. В Крыму и Краснодарском крае восстановлено теплоснабжение и энергоснабжение. Об этом сообщает МЧС России.

«Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым», — передает МЧС России. В ведомстве добавили, что из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек. В том числе среди них было 179 детей. Известно, что в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек. В том числе 14 детей. Остальные люди после шторма отправились к родным.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Краснодарский край накрыл мощный шторм. В результате него пострадали десятки авто и домов. Также на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark. Ущерб от урагана составил 67,8 млн рублей. Пострадало свыше 280 объектов. Еще один шторм прошел в Республике Крым. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за непогоды отключили 166 ЛЭП, передает «Ридус». В Республике погибли люди. Кроме того, погибли 40-летний мужчина в Сочи и член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе.

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Из зон подтопления Южного федерального округа эвакуировано 995 человек. В Крыму и Краснодарском крае восстановлено теплоснабжение и энергоснабжение. Об этом сообщает МЧС России. «Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым», — передает МЧС России. В ведомстве добавили, что из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек. В том числе среди них было 179 детей. Известно, что в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек. В том числе 14 детей. Остальные люди после шторма отправились к родным. Ранее сообщалось, что 27 ноября Краснодарский край накрыл мощный шторм. В результате него пострадали десятки авто и домов. Также на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark. Ущерб от урагана составил 67,8 млн рублей. Пострадало свыше 280 объектов. Еще один шторм прошел в Республике Крым. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за непогоды отключили 166 ЛЭП, передает «Ридус». В Республике погибли люди. Кроме того, погибли 40-летний мужчина в Сочи и член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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