Ущерб от урагана в Краснодарском крае составил почти 68 млн рублей

28 ноября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Шторм бушевал в регионе 27 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром Ущерб от урагана, бушевавшего в Краснодарском крае, составил 67,8 млн рублей. Средства на устранения последствий стихии будут выделены из резервного фонда региона, сообщил спикер заксобрания края Алексей Додатко. «По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб — 67,8 млн. рублей. К счастью, обошлось без жертв. В ближайшее время на устранения последствий будут выделены средства Резервного фонда», — указано в telegram-канале регионального парламента. По словам Додатко, жители региона могут получить материальную помощь до 30 тысяч рублей. Сильный шторм накрыл Краснодарский край 27 ноября. В результате стихии на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark, пострадали десятки авто и домов, один из них был разрушен. Еще один шторм был в Крыму, там погибли люди.

Ущерб от урагана, бушевавшего в Краснодарском крае, составил 67,8 млн рублей. Средства на устранения последствий стихии будут выделены из резервного фонда региона, сообщил спикер заксобрания края Алексей Додатко. «По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб — 67,8 млн. рублей. К счастью, обошлось без жертв. В ближайшее время на устранения последствий будут выделены средства Резервного фонда», — указано в telegram-канале регионального парламента. По словам Додатко, жители региона могут получить материальную помощь до 30 тысяч рублей. Сильный шторм накрыл Краснодарский край 27 ноября. В результате стихии на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark, пострадали десятки авто и домов, один из них был разрушен. Еще один шторм был в Крыму, там погибли люди.