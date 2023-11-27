27 ноября 2023

Власти Перми подняли налоги для горожан

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Имущественные налоги надо заплатить до 1 декабря Фото:

В Перми с 2024 года для физических лиц вырастет ставка налога на имущество. Согласно решению городской думы, она составит 1,9%. В будущем налог вырастет до 2%.

«Ставка налога на имущество вырастет с 1,8% до 1,9%, а в 2025-м и в последующие годы — до 2%», — пишет издание «Коммерсант Прикамье», которое обратило внимание на документ. Решение депутаты приняли на последнем пленарном заседании.

Налог на имущество физических лиц введен в Перми с 2018 года. Тогда его ставка была 1,5%.

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В Перми с 2024 года для физических лиц вырастет ставка налога на имущество. Согласно решению городской думы, она составит 1,9%. В будущем налог вырастет до 2%. «Ставка налога на имущество вырастет с 1,8% до 1,9%, а в 2025-м и в последующие годы — до 2%», — пишет издание «Коммерсант Прикамье», которое обратило внимание на документ. Решение депутаты приняли на последнем пленарном заседании. Налог на имущество физических лиц введен в Перми с 2018 года. Тогда его ставка была 1,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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