Власти Перми подняли налоги для горожан

Имущественные налоги надо заплатить до 1 декабря
В Перми с 2024 года для физических лиц вырастет ставка налога на имущество. Согласно решению городской думы, она составит 1,9%. В будущем налог вырастет до 2%.
«Ставка налога на имущество вырастет с 1,8% до 1,9%, а в 2025-м и в последующие годы — до 2%», — пишет издание «Коммерсант Прикамье», которое обратило внимание на документ. Решение депутаты приняли на последнем пленарном заседании.
Налог на имущество физических лиц введен в Перми с 2018 года. Тогда его ставка была 1,5%.
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