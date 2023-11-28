Челябинцы за ночь украли зеркал с премиум-авто на 3 млн рублей. Видео

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Два молодых челябинца стали фигурантами уголовного дела о краже Фото:

Два молодых челябинца за ночь украли с автомобилей премиум-класса зеркал заднего вида на три миллиона рублей. Обоих задержали полицейские, сообщили URA.RU 28 ноября в ГУ МВД по Челябинской области.

«В Челябинске полицейские задержали подозреваемых 1993 и 1994 годов рождения. Все кражи зеркал с автомобилей премиум-класса они совершили за одну ночь во дворах Советского и Центрального районов. В настоящее время полицейские установили их причастность к 10 эпизодам», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что общую сумму оценили более чем в три миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

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Два молодых челябинца за ночь украли с автомобилей премиум-класса зеркал заднего вида на три миллиона рублей. Обоих задержали полицейские, сообщили URA.RU 28 ноября в ГУ МВД по Челябинской области. «В Челябинске полицейские задержали подозреваемых 1993 и 1994 годов рождения. Все кражи зеркал с автомобилей премиум-класса они совершили за одну ночь во дворах Советского и Центрального районов. В настоящее время полицейские установили их причастность к 10 эпизодам», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что общую сумму оценили более чем в три миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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