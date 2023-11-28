Челябинцы за ночь украли зеркал с премиум-авто на 3 млн рублей. Видео

28 ноября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Два молодых челябинца стали фигурантами уголовного дела о краже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два молодых челябинца за ночь украли с автомобилей премиум-класса зеркал заднего вида на три миллиона рублей. Обоих задержали полицейские, сообщили URA.RU 28 ноября в ГУ МВД по Челябинской области. «В Челябинске полицейские задержали подозреваемых 1993 и 1994 годов рождения. Все кражи зеркал с автомобилей премиум-класса они совершили за одну ночь во дворах Советского и Центрального районов. В настоящее время полицейские установили их причастность к 10 эпизодам», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что общую сумму оценили более чем в три миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Два молодых челябинца за ночь украли с автомобилей премиум-класса зеркал заднего вида на три миллиона рублей. Обоих задержали полицейские, сообщили URA.RU 28 ноября в ГУ МВД по Челябинской области. «В Челябинске полицейские задержали подозреваемых 1993 и 1994 годов рождения. Все кражи зеркал с автомобилей премиум-класса они совершили за одну ночь во дворах Советского и Центрального районов. В настоящее время полицейские установили их причастность к 10 эпизодам», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что общую сумму оценили более чем в три миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.