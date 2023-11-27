27 ноября 2023

Глава Татарстана Минниханов вручил орден курганскому депутату Исламову. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, исламов артем
Депутату Марату Исламову вручили награду в Казани (архивное фото) Фото:

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил заместителю председателя курганской облдумы Марату Исламову орден «Дуслык». Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители облдумы.

«Заместитель председателя курганской областной думы Марат Исламов принял участие в пленарном заседании XVI Форума „Деловые партнеры Татарстана“, который стартовал в Казани. На форуме Марат Исламов был награжден орденом „Дуслык“ („Дружба“), который ему вручил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — указано в сообщении.

Этот орден вручают за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой с другими субъектами страны и иностранными государствами. В думе отметили, что Исламов активно сотрудничает с Курганской региональной общественной организацией «Татары Зауралья», а его агрохолдинг «Кургансемена» постоянно является партнером национальных праздников. Также он помогал погорельцам, пострадавшим от майских пожаров в татарском селе Юлдус.

Награду Марату Исламову вручил глава республики Рустам Минниханов
Награду Марату Исламову вручил глава республики Рустам Минниханов
Фото:

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил заместителю председателя курганской облдумы Марату Исламову орден «Дуслык». Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители облдумы. «Заместитель председателя курганской областной думы Марат Исламов принял участие в пленарном заседании XVI Форума „Деловые партнеры Татарстана“, который стартовал в Казани. На форуме Марат Исламов был награжден орденом „Дуслык“ („Дружба“), который ему вручил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — указано в сообщении. Этот орден вручают за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой с другими субъектами страны и иностранными государствами. В думе отметили, что Исламов активно сотрудничает с Курганской региональной общественной организацией «Татары Зауралья», а его агрохолдинг «Кургансемена» постоянно является партнером национальных праздников. Также он помогал погорельцам, пострадавшим от майских пожаров в татарском селе Юлдус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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