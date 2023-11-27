Глава Татарстана Минниханов вручил орден курганскому депутату Исламову. Фото

28 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Депутату Марату Исламову вручили награду в Казани (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил заместителю председателя курганской облдумы Марату Исламову орден «Дуслык». Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители облдумы. «Заместитель председателя курганской областной думы Марат Исламов принял участие в пленарном заседании XVI Форума „Деловые партнеры Татарстана“, который стартовал в Казани. На форуме Марат Исламов был награжден орденом „Дуслык“ („Дружба“), который ему вручил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — указано в сообщении. Этот орден вручают за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой с другими субъектами страны и иностранными государствами. В думе отметили, что Исламов активно сотрудничает с Курганской региональной общественной организацией «Татары Зауралья», а его агрохолдинг «Кургансемена» постоянно является партнером национальных праздников. Также он помогал погорельцам, пострадавшим от майских пожаров в татарском селе Юлдус. Награду Марату Исламову вручил глава республики Рустам Минниханов Фото: группа курганской облдумы в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kurganoblduma?w=wall-45347996_5820

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил заместителю председателя курганской облдумы Марату Исламову орден «Дуслык». Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители облдумы. «Заместитель председателя курганской областной думы Марат Исламов принял участие в пленарном заседании XVI Форума „Деловые партнеры Татарстана“, который стартовал в Казани. На форуме Марат Исламов был награжден орденом „Дуслык“ („Дружба“), который ему вручил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — указано в сообщении. Этот орден вручают за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой с другими субъектами страны и иностранными государствами. В думе отметили, что Исламов активно сотрудничает с Курганской региональной общественной организацией «Татары Зауралья», а его агрохолдинг «Кургансемена» постоянно является партнером национальных праздников. Также он помогал погорельцам, пострадавшим от майских пожаров в татарском селе Юлдус.