Курганская аптека заплатит пенсионерке более 150 тысяч за полученную травму

В Кургане аптека заплатит клиентке за травму Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пенсионерка из Кургана добилась выплат от местной аптечной сети после падения в скользком тамбуре одного из филиалов. Руководству аптек придется выплатить женщине, получившей травму, свыше 150 тысяч рублей. Информация имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Войдя в аптеку, <…> поскользнулась на листе картона, лежащем на кафельном полу при входе в помещение, и упала. В результате падения она получила травмы», — сообщается в материалах дела. Женщина подала иск к компании и добилась выплаты компенсации, штрафа и расходов на лечение в сумме около 166 тысяч.

Инцидент случился в Кургане сразу после Нового года. Женщина пришла в аптеку по проспекту Конституции и наступила в тамбуре на лист картона, постеленный сотрудниками. Лист был не закреплен, и женщина упала, получив травму. Пострадавшая долго залечивала перелом в больнице и санатории, а затем нанимала сиделок, поскольку не могла ходить самостоятельно. После лечения она потребовала возместить ей ущерб.

Представители аптеки пытались оспорить факт получения травмы при падении, а также настаивали на пересмотре выплаты штрафа. Суд рассмотрел доводы сторон и решил, что клиентке аптеки необходимо выплатить 100 тысяч морального ущерба, более 55 тысяч штрафа и свыше 10 тысяч рублей расходов на услуги сторонних лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получит компенсацию от двух больниц. Учреждения заплатят по 1,5 миллиона после смерти родителей женщины.