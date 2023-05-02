Курганские больницы выплатят ущерб местной жительнице после смерти родителей

03 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Две курганские больницы выплатят ущерб за смерть семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Катайского округа (Курганская область) добилась выплаты компенсации морального вреда от районной больницы и курганской горбольницы №2 после смерти своих родителей. Информация размещена на сайте Катайского районного суда. «Просила взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда, причиненного смертью матери и отца <…> исковые требования А. удовлетворены частично, с ГБУ „Катайская Центральная районная больница“, ГБУ „Курганская больница № 2“ в пользу А. взыскано по 1 500 000 рублей с каждого», — говорится в судебной информации. Суд решил, что медицинские учреждения допустили нарушения при оказании помощи родителям истца. Женщина требовала в суде по 2 млн рублей от больниц после того, как ее отец и мать скончались в течение недели в июле 2021 года. После обращения в страховую компанию, она получила данные, что «при оказании медицинской помощи ее родителям имелись нарушения оформления медицинской документации, проведен неполный объем обследования и лечения на амбулаторных и стационарных этапах лечения». Представители медучреждений в суде пытались сослаться на почтенный возраст скончавшейся пары, а также отсутствие прививок от коронавируса. Однако суд, опираясь на выводы экспертизы, пришел к выводу, что ответчики допустили нарушения при лечении. Они способствовали снижению эффективности медицинской помощи, что стало косвенной причиной прогрессирования смертельных болезней. Поэтому суд взыскал в пользу дочери умерших компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что работница курганского завода получит полмиллиона от работодателя. Женщине присудили компенсацию за травму головы, полученную на работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Катайского округа (Курганская область) добилась выплаты компенсации морального вреда от районной больницы и курганской горбольницы №2 после смерти своих родителей. Информация размещена на сайте Катайского районного суда. «Просила взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда, причиненного смертью матери и отца <…> исковые требования А. удовлетворены частично, с ГБУ „Катайская Центральная районная больница“, ГБУ „Курганская больница № 2“ в пользу А. взыскано по 1 500 000 рублей с каждого», — говорится в судебной информации. Суд решил, что медицинские учреждения допустили нарушения при оказании помощи родителям истца. Женщина требовала в суде по 2 млн рублей от больниц после того, как ее отец и мать скончались в течение недели в июле 2021 года. После обращения в страховую компанию, она получила данные, что «при оказании медицинской помощи ее родителям имелись нарушения оформления медицинской документации, проведен неполный объем обследования и лечения на амбулаторных и стационарных этапах лечения». Представители медучреждений в суде пытались сослаться на почтенный возраст скончавшейся пары, а также отсутствие прививок от коронавируса. Однако суд, опираясь на выводы экспертизы, пришел к выводу, что ответчики допустили нарушения при лечении. Они способствовали снижению эффективности медицинской помощи, что стало косвенной причиной прогрессирования смертельных болезней. Поэтому суд взыскал в пользу дочери умерших компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что работница курганского завода получит полмиллиона от работодателя. Женщине присудили компенсацию за травму головы, полученную на работе.