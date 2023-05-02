Курганские больницы выплатят ущерб местной жительнице после смерти родителей

Жительница Катайского округа (Курганская область) добилась выплаты компенсации морального вреда от районной больницы и курганской горбольницы №2 после смерти своих родителей. Информация размещена на сайте Катайского районного суда.
«Просила взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда, причиненного смертью матери и отца <…> исковые требования А. удовлетворены частично, с ГБУ „Катайская Центральная районная больница“, ГБУ „Курганская больница № 2“ в пользу А. взыскано по 1 500 000 рублей с каждого», — говорится в судебной информации. Суд решил, что медицинские учреждения допустили нарушения при оказании помощи родителям истца.
Женщина требовала в суде по 2 млн рублей от больниц после того, как ее отец и мать скончались в течение недели в июле 2021 года. После обращения в страховую компанию, она получила данные, что «при оказании медицинской помощи ее родителям имелись нарушения оформления медицинской документации, проведен неполный объем обследования и лечения на амбулаторных и стационарных этапах лечения».
Представители медучреждений в суде пытались сослаться на почтенный возраст скончавшейся пары, а также отсутствие прививок от коронавируса. Однако суд, опираясь на выводы экспертизы, пришел к выводу, что ответчики допустили нарушения при лечении. Они способствовали снижению эффективности медицинской помощи, что стало косвенной причиной прогрессирования смертельных болезней. Поэтому суд взыскал в пользу дочери умерших компенсацию морального вреда.
Ранее URA.RU сообщало, что работница курганского завода получит полмиллиона от работодателя. Женщине присудили компенсацию за травму головы, полученную на работе.
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