Путин заявил, что никому не позволит делить Россию

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Любая попытка расколоть общество — предательство, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Всемирного русского народного собора заявил, что не позволит делить Россию. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Любые попытки посеять рознь, раскопать наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней наши молитвы, которые звучат на разных языках», — заявил Владимир Путин.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Всемирного русского народного собора заявил, что не позволит делить Россию. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». «Любые попытки посеять рознь, раскопать наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней наши молитвы, которые звучат на разных языках», — заявил Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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