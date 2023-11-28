Путин заявил, что никому не позволит делить Россию

Любая попытка расколоть общество — предательство, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Всемирного русского народного собора заявил, что не позволит делить Россию. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
«Любые попытки посеять рознь, раскопать наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней наши молитвы, которые звучат на разных языках», — заявил Владимир Путин.
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