Путин объяснил, в чем заключается сила России

Россия за последние годы стала сильнее. К ней возвращаются исторические территории, а люди стали чаще обращаться к истинным ценностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия стала сильнее. В состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного (принесенного со стороны — прим. URA.RU) и обращается к истинным ценностям», — подчеркнул Путин во время пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора. Его
В ходе встречи российский лидер также подчеркнул, что западные страны стараются «расчленить» страну. В связи с этим любое вмешательство в адрес РФ Москва расценивает как агрессию.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.