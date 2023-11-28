Путин объяснил, в чем заключается сила России

Путин: Россия вернула исторические территории и правильные ценности
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия становится сильнее, отметил Владимир Путин Фото:

Россия за последние годы стала сильнее. К ней возвращаются исторические территории, а люди стали чаще обращаться к истинным ценностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия стала сильнее. В состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного (принесенного со стороны — прим. URA.RU) и обращается к истинным ценностям», — подчеркнул Путин во время пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора. Его трансляцию проводит Ruptly.

В ходе встречи российский лидер также подчеркнул, что западные страны стараются «расчленить» страну. В связи с этим любое вмешательство в адрес РФ Москва расценивает как агрессию.

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Россия за последние годы стала сильнее. К ней возвращаются исторические территории, а люди стали чаще обращаться к истинным ценностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия стала сильнее. В состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного (принесенного со стороны — прим. URA.RU) и обращается к истинным ценностям», — подчеркнул Путин во время пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора. Его трансляцию проводит Ruptly. В ходе встречи российский лидер также подчеркнул, что западные страны стараются «расчленить» страну. В связи с этим любое вмешательство в адрес РФ Москва расценивает как агрессию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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