Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР

Россиянам следует помнить уроки истории, связанные с развалом СССР и революцией, отметил Владимир Путин
Россиянам необходимо помнить уроки гражданской войны, революции и распада СССР. Люди до сих пор расплачиваются за допущенные ранее ошибки. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Нужно помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР. Люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного
В заседании принимают участие представители Русской православной церкви и другие религиозные организации. Также во встрече задействованы органы государственной власти.
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