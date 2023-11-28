Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россиянам следует помнить уроки истории, связанные с развалом СССР и революцией, отметил Владимир Путин Фото:

Россиянам необходимо помнить уроки гражданской войны, революции и распада СССР. Люди до сих пор расплачиваются за допущенные ранее ошибки. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Нужно помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР. Люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора. Оно проходит в режиме видеоконференции.

В заседании принимают участие представители Русской православной церкви и другие религиозные организации. Также во встрече задействованы органы государственной власти.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянам необходимо помнить уроки гражданской войны, революции и распада СССР. Люди до сих пор расплачиваются за допущенные ранее ошибки. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Нужно помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР. Люди сейчас расплачиваются за допущенные тогда просчеты», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора. Оно проходит в режиме видеоконференции. В заседании принимают участие представители Русской православной церкви и другие религиозные организации. Также во встрече задействованы органы государственной власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...