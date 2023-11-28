Путин: многодетность должна стать нормой для всех народов России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора заявил, что традиции многодетности должны стать нормой, их стоит сберегать и возрождать. Текст его выступления опубликован на сайте президента РФ.
«Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.
Он также добавил, что в России у многих народов до сих пор сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо и более детей. У многих бабушек и прабабушек было по семь, восемь и более детей, отметил глава государства.
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