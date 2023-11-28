Путин: многодетность должна стать нормой для всех народов России

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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Многодетность в России должна стать нормой, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора заявил, что традиции многодетности должны стать нормой, их стоит сберегать и возрождать. Текст его выступления опубликован на сайте президента РФ.

«Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.

Он также добавил, что в России у многих народов до сих пор сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо и более детей. У многих бабушек и прабабушек было по семь, восемь и более детей, отметил глава государства.

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора заявил, что традиции многодетности должны стать нормой, их стоит сберегать и возрождать. Текст его выступления опубликован на сайте президента РФ. «Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — сказал Путин на Всемирном русском народном соборе. Он также добавил, что в России у многих народов до сих пор сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо и более детей. У многих бабушек и прабабушек было по семь, восемь и более детей, отметил глава государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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