Умер бывший тренер сборной Курганской области

Виктор Якушев тренировал спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области умер бывший старший тренер сборной команды региона по пауэрлифтингу Виктор Якушев. Данная информация размещена в группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что на 85-м году жизни 27.11.2023 г. не стало Виктора Ивановича Якушева. Виктор Иванович стоял у истоков развития пауэрлифтинга в Курганской области и с начала 90-х до 2003 года был старшим тренером сборной команды Курганской области», — указано в сообщении.

По словам представителей федерации, Якушев воспитал много будущих тренеров. Участники организации выражают соболезнования его родным и близким. Представители организации дополнительно сообщат о времени прощания.