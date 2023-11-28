Умер бывший тренер сборной Курганской области

В Курганской области умер бывший старший тренер сборной команды региона по пауэрлифтингу Виктор Якушев. Данная информация размещена в группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что на 85-м году жизни 27.11.2023 г. не стало Виктора Ивановича Якушева. Виктор Иванович стоял у истоков развития пауэрлифтинга в Курганской области и с начала 90-х до 2003 года был старшим тренером сборной команды Курганской области», — указано в сообщении.
По словам представителей федерации, Якушев воспитал много будущих тренеров. Участники организации выражают соболезнования его родным и близким. Представители организации дополнительно сообщат о времени прощания.
Виктор Якушев умер на 85-м году жизни
Фото: группа Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/powerlifting45?w=wall-62971068_3481
В Курганской области умер бывший старший тренер сборной команды региона по пауэрлифтингу Виктор Якушев. Данная информация размещена в группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что на 85-м году жизни 27.11.2023 г. не стало Виктора Ивановича Якушева. Виктор Иванович стоял у истоков развития пауэрлифтинга в Курганской области и с начала 90-х до 2003 года был старшим тренером сборной команды Курганской области», — указано в сообщении. По словам представителей федерации, Якушев воспитал много будущих тренеров. Участники организации выражают соболезнования его родным и близким. Представители организации дополнительно сообщат о времени прощания.