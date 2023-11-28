Умер бывший тренер сборной Курганской области

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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, тяжелая атлетика, блины от штанги
Виктор Якушев тренировал спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом Фото:

В Курганской области умер бывший старший тренер сборной команды региона по пауэрлифтингу Виктор Якушев. Данная информация размещена в группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что на 85-м году жизни 27.11.2023 г. не стало Виктора Ивановича Якушева. Виктор Иванович стоял у истоков развития пауэрлифтинга в Курганской области и с начала 90-х до 2003 года был старшим тренером сборной команды Курганской области», — указано в сообщении.

По словам представителей федерации, Якушев воспитал много будущих тренеров. Участники организации выражают соболезнования его родным и близким. Представители организации дополнительно сообщат о времени прощания.

Виктор Якушев умер на 85-м году жизни
Виктор Якушев умер на 85-м году жизни
Фото:

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В Курганской области умер бывший старший тренер сборной команды региона по пауэрлифтингу Виктор Якушев. Данная информация размещена в группе Федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что на 85-м году жизни 27.11.2023 г. не стало Виктора Ивановича Якушева. Виктор Иванович стоял у истоков развития пауэрлифтинга в Курганской области и с начала 90-х до 2003 года был старшим тренером сборной команды Курганской области», — указано в сообщении. По словам представителей федерации, Якушев воспитал много будущих тренеров. Участники организации выражают соболезнования его родным и близким. Представители организации дополнительно сообщат о времени прощания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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