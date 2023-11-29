Генсеком НАТО может стать человек, который «знает, как бороться с Россией»

Глава МИД Латвии: следующий лидер НАТО должен знать, как сдержать Россию

29 ноября 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Следующий генсек НАТО должен поддержать увеличение расходов на оборону, заявил Кришьянис Кариньш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Будущий лидер НАТО должен будет обладать ясным видением того, как противодействовать России. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. «Следующий секретарь должен иметь четкое представление о будущей роли НАТО, о том, как она будет работать над сдерживанием России», — передает слова Кариньша Associated Press. Он добавил, что также новый лидер альянса должен будет поддерживать увеличение расходов на оборону. Глава МИД Латвии отметил, что следующий генеральный секретарь НАТО должен потенциал расширения организации и не поддаваться панике. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас проявила интерес к должности генерального секретаря НАТО. Текущий глава альянса Йенс Столтенберг останется на своей должности до 1 октября следующего года и не собирается претендовать на новый срок. Кришьянис Кариньш также планирует предложить свою кандидатуру на пост генсека в 2024 году, передает Life .

Будущий лидер НАТО должен будет обладать ясным видением того, как противодействовать России. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. «Следующий секретарь должен иметь четкое представление о будущей роли НАТО, о том, как она будет работать над сдерживанием России», — передает слова Кариньша Associated Press. Он добавил, что также новый лидер альянса должен будет поддерживать увеличение расходов на оборону. Глава МИД Латвии отметил, что следующий генеральный секретарь НАТО должен потенциал расширения организации и не поддаваться панике. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас проявила интерес к должности генерального секретаря НАТО. Текущий глава альянса Йенс Столтенберг останется на своей должности до 1 октября следующего года и не собирается претендовать на новый срок. Кришьянис Кариньш также планирует предложить свою кандидатуру на пост генсека в 2024 году, передает Life.