14 ноября 2023

Politico: появился новый кандидат на пост генсека НАТО

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Владимир Зеленский. stock, stock, Каллас Кая
Кая Каллас заявила о готовности возглавить Североатлантический альянс Фото:

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готова стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают американские журналисты.

«Каллас заявила, что заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО», — передает издание Politico. Свою позицию глава Эстонии озвучила на саммите POLITICO Defense.

Действующий глава альянса Йенс Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября следующего года. Он не собирается идти на новый срок, передает RT.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готова стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают американские журналисты. «Каллас заявила, что заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО», — передает издание Politico. Свою позицию глава Эстонии озвучила на саммите POLITICO Defense. Действующий глава альянса Йенс Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября следующего года. Он не собирается идти на новый срок, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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