Politico: появился новый кандидат на пост генсека НАТО

Кая Каллас заявила о готовности возглавить Североатлантический альянс
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готова стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают американские журналисты.
«Каллас заявила, что заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО», — передает
Действующий глава альянса Йенс Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября следующего года. Он не собирается идти на новый срок, передает RT.
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