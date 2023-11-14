Politico: появился новый кандидат на пост генсека НАТО

15 ноября 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Кая Каллас заявила о готовности возглавить Североатлантический альянс Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готова стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают американские журналисты. «Каллас заявила, что заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО», — передает издание Politico. Свою позицию глава Эстонии озвучила на саммите POLITICO Defense. Действующий глава альянса Йенс Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября следующего года. Он не собирается идти на новый срок, передает RT.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готова стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают американские журналисты. «Каллас заявила, что заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО», — передает издание Politico. Свою позицию глава Эстонии озвучила на саммите POLITICO Defense. Действующий глава альянса Йенс Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября следующего года. Он не собирается идти на новый срок, передает RT.