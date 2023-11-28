28 ноября 2023

В Кургане появился новый индустриальный парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аллея, мэрия, администрация, город курган, зима
Общий объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей Фото:

В Кургане, на территории бывшего завода колесных тягачей, появился индустриальный парк «Русич». Его общая площадь превышает девять гектаров, сообщили в пресс-службе парка.

«Индустриальные парки — возможность развивать промышленную экономику и давать региону новые рабочие места, запускать нужные стране инвестпроекты. Формат успешен и востребован. Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — рассказал URA.RU гендиректор парка Михаил Гилев.

Территория парка обеспечена всей необходимой инфраструктурой для создания промышленного производства, а проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тысяч квадратных метров получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы начнутся в ближайшее время. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета Курганской области. Начало деятельности резидентов запланировано на 2025 год.

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В Кургане, на территории бывшего завода колесных тягачей, появился индустриальный парк «Русич». Его общая площадь превышает девять гектаров, сообщили в пресс-службе парка. «Индустриальные парки — возможность развивать промышленную экономику и давать региону новые рабочие места, запускать нужные стране инвестпроекты. Формат успешен и востребован. Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — рассказал URA.RU гендиректор парка Михаил Гилев. Территория парка обеспечена всей необходимой инфраструктурой для создания промышленного производства, а проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тысяч квадратных метров получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы начнутся в ближайшее время. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета Курганской области. Начало деятельности резидентов запланировано на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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