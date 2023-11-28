В Кургане появился новый индустриальный парк

29 ноября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Общий объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане, на территории бывшего завода колесных тягачей, появился индустриальный парк «Русич». Его общая площадь превышает девять гектаров, сообщили в пресс-службе парка. «Индустриальные парки — возможность развивать промышленную экономику и давать региону новые рабочие места, запускать нужные стране инвестпроекты. Формат успешен и востребован. Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — рассказал URA.RU гендиректор парка Михаил Гилев. Территория парка обеспечена всей необходимой инфраструктурой для создания промышленного производства, а проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тысяч квадратных метров получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы начнутся в ближайшее время. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета Курганской области. Начало деятельности резидентов запланировано на 2025 год.

В Кургане, на территории бывшего завода колесных тягачей, появился индустриальный парк «Русич». Его общая площадь превышает девять гектаров, сообщили в пресс-службе парка. «Индустриальные парки — возможность развивать промышленную экономику и давать региону новые рабочие места, запускать нужные стране инвестпроекты. Формат успешен и востребован. Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — рассказал URA.RU гендиректор парка Михаил Гилев. Территория парка обеспечена всей необходимой инфраструктурой для создания промышленного производства, а проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тысяч квадратных метров получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы начнутся в ближайшее время. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета Курганской области. Начало деятельности резидентов запланировано на 2025 год.