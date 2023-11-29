Беспилотник сбит системами ПВО над Московской областью

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Силы ПВО успешно нейтрализовали беспилотник ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силами ПВО над территорией Подмосковья сбит дрон ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в Подольском городском округе Московской области.

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силами ПВО над территорией Подмосковья сбит дрон ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в Подольском городском округе Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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