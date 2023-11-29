Беспилотник сбит системами ПВО над Московской областью

Силы ПВО успешно нейтрализовали беспилотник ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Подмосковья. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Силами ПВО над территорией Подмосковья сбит дрон ВСУ», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в Подольском городском округе Московской области.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!