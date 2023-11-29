В Кировской области госпитализировали 16 школьников после отравления обедами

В Кировской области 16 школьников были госпитализированы в больницу. У всех диагностировано отравление школьными обедами.
«16 школьников госпитализированы в больницу из школы в Кировской области. Все они отравились школьными обедами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что все эти дети поступили в больницу из школы имени генерал-лейтенанта Виктора Астапова в селе Калинино 28 ноября. Возраст пострадавших составляет от 7 до 10 лет, и количество пострадавших продолжает увеличиваться.
В настоящее время в школе проводятся следствие и проверка со стороны Роспотребнадзора. Предварительная информация говорит о том, что ученики отравились комплексными обедами из-за нарушения технологии приготовления пищи, сообщили в telegram-канале.
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