В Кировской области госпитализировали 16 школьников после отравления обедами

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Клипарт. Магнитогорск, школьная столовая
Школьники в Кировской области отравились школьными обедами, пишет Baza Фото:

В Кировской области 16 школьников были госпитализированы в больницу. У всех диагностировано отравление школьными обедами.

«16 школьников госпитализированы в больницу из школы в Кировской области. Все они отравились школьными обедами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что все эти дети поступили в больницу из школы имени генерал-лейтенанта Виктора Астапова в селе Калинино 28 ноября. Возраст пострадавших составляет от 7 до 10 лет, и количество пострадавших продолжает увеличиваться.

В настоящее время в школе проводятся следствие и проверка со стороны Роспотребнадзора. Предварительная информация говорит о том, что ученики отравились комплексными обедами из-за нарушения технологии приготовления пищи, сообщили в telegram-канале.

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В Кировской области 16 школьников были госпитализированы в больницу. У всех диагностировано отравление школьными обедами. «16 школьников госпитализированы в больницу из школы в Кировской области. Все они отравились школьными обедами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что все эти дети поступили в больницу из школы имени генерал-лейтенанта Виктора Астапова в селе Калинино 28 ноября. Возраст пострадавших составляет от 7 до 10 лет, и количество пострадавших продолжает увеличиваться. В настоящее время в школе проводятся следствие и проверка со стороны Роспотребнадзора. Предварительная информация говорит о том, что ученики отравились комплексными обедами из-за нарушения технологии приготовления пищи, сообщили в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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