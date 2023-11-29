Стали известны личности убитых в Турции россиянок

Стали известны имена убитых россиянок в Турции. Ими стали 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна.
«Тела принадлежат гражданке России — 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что тела обеих женщин были обнаружены на крутом склоне у обочины дороги.
В районе турецкого города Бодрума были обнаружены два женских тела. Согласно данным полиции, они были завернуты в простыни у обочины дороги. После прекращения связи с Двизовыми, родственники поехали к ним домой и обнаружили следы крови на диване, что вызвало подозрения в их убийстве. Полиция проводит расследование данного случая, передает А42.
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