Стали известны личности убитых в Турции россиянок

Shot: убитых в Турции россиянок звали Ирина и Даяна Двизовы
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Турция, турция
Женские тела были найдены на обочине дороги в Турции, пишет Shot Фото:

Стали известны имена убитых россиянок в Турции. Ими стали 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна.

«Тела принадлежат гражданке России — 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что тела обеих женщин были обнаружены на крутом склоне у обочины дороги.

В районе турецкого города Бодрума были обнаружены два женских тела. Согласно данным полиции, они были завернуты в простыни у обочины дороги. После прекращения связи с Двизовыми, родственники поехали к ним домой и обнаружили следы крови на диване, что вызвало подозрения в их убийстве. Полиция проводит расследование данного случая, передает А42.

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Стали известны имена убитых россиянок в Турции. Ими стали 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. «Тела принадлежат гражданке России — 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что тела обеих женщин были обнаружены на крутом склоне у обочины дороги. В районе турецкого города Бодрума были обнаружены два женских тела. Согласно данным полиции, они были завернуты в простыни у обочины дороги. После прекращения связи с Двизовыми, родственники поехали к ним домой и обнаружили следы крови на диване, что вызвало подозрения в их убийстве. Полиция проводит расследование данного случая, передает А42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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