В России утверждены правила страховых выплат для добровольцев

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Правительство РФ утвердило правило страховых выплат для добровольцев Фото:
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Правительство РФ внесло изменения в правила страховых выплат для добровольцев. Утвержден новый порядок, который предусматривает выплаты в случае гибели, получения ранения, травмы или контузии, а также в случае признания добровольца инвалидом.

«Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано», — сообщается в telegram-канале Правительства РФ. Согласно сообщению, страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если он станет инвалидом.

Для получения страховой компенсации добровольцам или их родственникам необходимо обратиться в военкомат или воинскую часть, где было создано соответствующее добровольческое формирование, и подать заявление. В случае гибели добровольца страховые выплаты будут равномерно делиться между супругой, родителями, усыновителями, дедушкой, бабушкой, отчимом или мачехой.

Также могут получить компенсацию несовершеннолетние дети, дети-инвалиды до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, учащиеся на очном отделении вуза или колледжа. Эти изменения направлены на обеспечение социальной защиты и поддержки добровольцев, проявляющих героизм и самоотверженность в своих обязанностях, заключили в Правительстве.

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Правительство РФ внесло изменения в правила страховых выплат для добровольцев. Утвержден новый порядок, который предусматривает выплаты в случае гибели, получения ранения, травмы или контузии, а также в случае признания добровольца инвалидом. «Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано», — сообщается в telegram-канале Правительства РФ. Согласно сообщению, страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если он станет инвалидом. Для получения страховой компенсации добровольцам или их родственникам необходимо обратиться в военкомат или воинскую часть, где было создано соответствующее добровольческое формирование, и подать заявление. В случае гибели добровольца страховые выплаты будут равномерно делиться между супругой, родителями, усыновителями, дедушкой, бабушкой, отчимом или мачехой. Также могут получить компенсацию несовершеннолетние дети, дети-инвалиды до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, учащиеся на очном отделении вуза или колледжа. Эти изменения направлены на обеспечение социальной защиты и поддержки добровольцев, проявляющих героизм и самоотверженность в своих обязанностях, заключили в Правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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