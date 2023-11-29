Песков прокомментировал слухи о причастности России к отравлению жены Буданова

Песков: Украина во всем обвиняет Россию

29 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Украина вбрасывает привычные обвинения, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению Главы ГУР Украины Кирилла Буданова — это стандартные обвинения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании, это привычные обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время конференц колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению Главы ГУР Украины Кирилла Буданова — это стандартные обвинения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании, это привычные обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время конференц колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.