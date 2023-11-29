Песков прокомментировал слухи о причастности России к отравлению жены Буданова

Песков: Украина во всем обвиняет Россию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Украина вбрасывает привычные обвинения, заявил Дмитрий Песков Фото:

Обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению Главы ГУР Украины Кирилла Буданова — это стандартные обвинения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании, это привычные обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время конференц колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению Главы ГУР Украины Кирилла Буданова — это стандартные обвинения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании, это привычные обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время конференц колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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