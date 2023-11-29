Песков прокомментировал слухи о причастности России к отравлению жены Буданова

Украина вбрасывает привычные обвинения, заявил Дмитрий Песков
Обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению Главы ГУР Украины Кирилла Буданова — это стандартные обвинения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании, это привычные обвинения», — заявил Дмитрий Песков во время конференц колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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