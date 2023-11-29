Полпред Якушев дал обещание свердловчанке

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев пообещал жительнице Екатеринбурга, что в переулке Тихвинском появится освещение. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
Женщина обратилась к Якушеву во время его личного приема уральцев (в формате ВКС). «Современные светодиодные светильники и новая электросеть будет установлена в микрорайоне к сентябрю 2024 года», — говорится в сообщении на сайте окружных властей.
За январь — октябрь 2023 года в аппарате полпреда рассмотрено 9368 письменных и устных обращений граждан. Непосредственно в приемной за анализируемый период всего принято 704 гражданина, уточнили в полпредстве.
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