Полпред Якушев дал обещание свердловчанке

Полпред Якушев пообещал решить проблему с освещением улицы в Екатеринбурге

29 ноября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обещал решить проблему с освещением в микрорайоне Семь Ключей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев пообещал жительнице Екатеринбурга, что в переулке Тихвинском появится освещение. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. Женщина обратилась к Якушеву во время его личного приема уральцев (в формате ВКС). «Современные светодиодные светильники и новая электросеть будет установлена в микрорайоне к сентябрю 2024 года», — говорится в сообщении на сайте окружных властей. За январь — октябрь 2023 года в аппарате полпреда рассмотрено 9368 письменных и устных обращений граждан. Непосредственно в приемной за анализируемый период всего принято 704 гражданина, уточнили в полпредстве.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев пообещал жительнице Екатеринбурга, что в переулке Тихвинском появится освещение. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. Женщина обратилась к Якушеву во время его личного приема уральцев (в формате ВКС). «Современные светодиодные светильники и новая электросеть будет установлена в микрорайоне к сентябрю 2024 года», — говорится в сообщении на сайте окружных властей. За январь — октябрь 2023 года в аппарате полпреда рассмотрено 9368 письменных и устных обращений граждан. Непосредственно в приемной за анализируемый период всего принято 704 гражданина, уточнили в полпредстве.