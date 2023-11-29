Полпред Якушев дал обещание свердловчанке

Полпред Якушев пообещал решить проблему с освещением улицы в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев обещал решить проблему с освещением в микрорайоне Семь Ключей Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев пообещал жительнице Екатеринбурга, что в переулке Тихвинском появится освещение. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

Женщина обратилась к Якушеву во время его личного приема уральцев (в формате ВКС). «Современные светодиодные светильники и новая электросеть будет установлена в микрорайоне к сентябрю 2024 года», — говорится в сообщении на сайте окружных властей.

За январь — октябрь 2023 года в аппарате полпреда рассмотрено 9368 письменных и устных обращений граждан. Непосредственно в приемной за анализируемый период всего принято 704 гражданина, уточнили в полпредстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев пообещал жительнице Екатеринбурга, что в переулке Тихвинском появится освещение. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. Женщина обратилась к Якушеву во время его личного приема уральцев (в формате ВКС). «Современные светодиодные светильники и новая электросеть будет установлена в микрорайоне к сентябрю 2024 года», — говорится в сообщении на сайте окружных властей. За январь — октябрь 2023 года в аппарате полпреда рассмотрено 9368 письменных и устных обращений граждан. Непосредственно в приемной за анализируемый период всего принято 704 гражданина, уточнили в полпредстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...