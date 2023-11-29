Москвичей предупредили о полярном сиянии и сильнейшей магнитной буре

29 ноября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Полярное сияние ожидают с 30 ноября по 1 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Москве ожидается одна из самых сильных магнитных бурь в этом году. Кроме того, прогнозируется, что в небе над столицей может появиться полярное сияние в период с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. «Хорошая была вспышка (на Солнце) прямо напротив нас. <…> Поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — передает РИА Новости слова Абуниной. По словам ученого, буря может достигать показателя до G4. Это значит, что она будет очень сильной. Абунина добавила, что на фоне магнитной бури над столицей может появиться полярное сияние. Но москвичи смогут увидеть его только при ясной погоде. Ранее терапевт Анастасия Тимощенко предложила решение, как пережить магнитную бурю. По ее словам, чтобы легче пережить бурю, россиянам поможет отказ от алкоголя, здоровый сон и контрастный душ. Также врач добавила, что не стоит заниматься физическими и умственными нагрузками. Лучше больше гулять на свежем воздухе.

В Москве ожидается одна из самых сильных магнитных бурь в этом году. Кроме того, прогнозируется, что в небе над столицей может появиться полярное сияние в период с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. «Хорошая была вспышка (на Солнце) прямо напротив нас. <…> Поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — передает РИА Новости слова Абуниной. По словам ученого, буря может достигать показателя до G4. Это значит, что она будет очень сильной. Абунина добавила, что на фоне магнитной бури над столицей может появиться полярное сияние. Но москвичи смогут увидеть его только при ясной погоде. Ранее терапевт Анастасия Тимощенко предложила решение, как пережить магнитную бурю. По ее словам, чтобы легче пережить бурю, россиянам поможет отказ от алкоголя, здоровый сон и контрастный душ. Также врач добавила, что не стоит заниматься физическими и умственными нагрузками. Лучше больше гулять на свежем воздухе.