Врач Тимощенко рассказала, как пережить магнитную бурю

Врач Тимощенко: пережить магнитную бурю поможет здоровый сон

25 ноября 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Анастасия Тимощенко посоветовала отказаться от алкогольных напитков во время магнитных бурь Фото: Размик Закарян © URA.RU Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю. Об этом сообщила терапевт Анастасия Тимощенко. «Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7-9 часов — позволит легче перенести перепады давления», — заявила Тимощенко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Терапевт отметила, что стоит отложить физические и умственные нагрузки, и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе. По словам Тимощенко, для тренировки сосудов нужно использовать контрастный душ. Она порекомендовала начинать постепенно, если ранее человек не пробовал его. Терапевт призвала не пить алкоголь во время магнитных бурь. В плане питания стоит уделить внимание легким блюдам в небольших порциях. Тимощенко отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники. Она посоветовала отказаться от соли и лишней жидкости. По ее словам, гипертоникам после консультации с врачом стоит скорректировать антигипертензивную терапию. Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря пройдет с 22 по 26 ноября. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что метеозависимым людям необходимо пересмотреть свой график во время магнитной бури. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю. Об этом сообщила терапевт Анастасия Тимощенко. «Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7-9 часов — позволит легче перенести перепады давления», — заявила Тимощенко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Терапевт отметила, что стоит отложить физические и умственные нагрузки, и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе. По словам Тимощенко, для тренировки сосудов нужно использовать контрастный душ. Она порекомендовала начинать постепенно, если ранее человек не пробовал его. Терапевт призвала не пить алкоголь во время магнитных бурь. В плане питания стоит уделить внимание легким блюдам в небольших порциях. Тимощенко отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники. Она посоветовала отказаться от соли и лишней жидкости. По ее словам, гипертоникам после консультации с врачом стоит скорректировать антигипертензивную терапию. Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря пройдет с 22 по 26 ноября. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что метеозависимым людям необходимо пересмотреть свой график во время магнитной бури.