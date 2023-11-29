Росстат раскрыл, как сократилось население РФ с начала года

Росстат: с начала года население РФ сократилось на 192,4 тысячи человек
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Сейчас население РФ составляет 146,3 миллиона человек Фото:

С начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года это число составляло 484,6 тысячи. Такие цифры приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

«С начала 2023 года численность населения сократилась на 192,4 тысячи человек (0,13%). За аналогичный период предыдущего года уменьшение составило 484,6 тысячи человек (0,33%)», — отмечается в документе.

По данным на 1 октября текущего года, население РФ составляет 146,3 миллиона человек. Естественное сокращение численности было компенсировано за счет миграционного прироста. При этом число умерших продолжает превышать число родившихся. Но в 16 российских регионах продолжает сохраняться естественный прирост населения.

В середине сентября Росстат отмечал, что в стране смертность сократилась на 11% с начала года по сравнению с прошлым. Но уменьшилась и рождаемость — на 3%.

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С начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года это число составляло 484,6 тысячи. Такие цифры приводит Росстат в своем документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «С начала 2023 года численность населения сократилась на 192,4 тысячи человек (0,13%). За аналогичный период предыдущего года уменьшение составило 484,6 тысячи человек (0,33%)», — отмечается в документе. По данным на 1 октября текущего года, население РФ составляет 146,3 миллиона человек. Естественное сокращение численности было компенсировано за счет миграционного прироста. При этом число умерших продолжает превышать число родившихся. Но в 16 российских регионах продолжает сохраняться естественный прирост населения. В середине сентября Росстат отмечал, что в стране смертность сократилась на 11% с начала года по сравнению с прошлым. Но уменьшилась и рождаемость — на 3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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