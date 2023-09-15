Россияне стали реже умирать

Росстат: смертность среди россиян снизилась на 11%
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Рождаемость в России снизилась на 3%, заявили в Росстате Фото:

Смертность среди россиян за семь месяцев 2023 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате.

«Смертность за семь месяцев 2023 года сократилась по сравнению с прошлым годом на 11%», — говорится на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что рождаемость также уменьшилась на 3%. Кроме того, младенческая смертность уменьшилась на 13,7% в сравнении с январем-июлем 2022 года, заключили в Росстате.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что показатели смертности в России за первое полугодие 2023 года снизились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она также отметила, что рождаемость за этот же период уменьшилась всего на 2,3%. Естественная убыль населения в РФ за январь—июнь 2023 года составила 272 520 человек, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер Владимир Путин признал, что ситуация с рождаемостью в России в настоящее время сложная, сообщает RT.

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Смертность среди россиян за семь месяцев 2023 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали в Росстате. «Смертность за семь месяцев 2023 года сократилась по сравнению с прошлым годом на 11%», — говорится на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что рождаемость также уменьшилась на 3%. Кроме того, младенческая смертность уменьшилась на 13,7% в сравнении с январем-июлем 2022 года, заключили в Росстате. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что показатели смертности в России за первое полугодие 2023 года снизились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она также отметила, что рождаемость за этот же период уменьшилась всего на 2,3%. Естественная убыль населения в РФ за январь—июнь 2023 года составила 272 520 человек, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер Владимир Путин признал, что ситуация с рождаемостью в России в настоящее время сложная, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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