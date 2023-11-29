В Тюменской области на дорогах выставят пять комплексов фиксации нарушений

30 ноября 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Комплексы работают в автоматическом режиме Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Тюменской области на трассах будут работать пять новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. «Комплексы работают в автоматическом режиме. Они способны на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары. При выявлении нарушения карточка с данными автомобиля онлайн отправляется на сервер МВД», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Комплексы способны анализировать транспортный поток и находить в нем разыскиваемые автомобили. Благодаря инфракрасной подсветке аппараты работают даже в полной темноте, заявили в ведомстве. В областном ГИБДД сообщали о беспилотнике, который используют наряды дорожно-постовой службы для поимки нарушителей правил обгона. Следящий БПЛА был задействован на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти».

В Тюменской области на трассах будут работать пять новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. «Комплексы работают в автоматическом режиме. Они способны на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары. При выявлении нарушения карточка с данными автомобиля онлайн отправляется на сервер МВД», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Комплексы способны анализировать транспортный поток и находить в нем разыскиваемые автомобили. Благодаря инфракрасной подсветке аппараты работают даже в полной темноте, заявили в ведомстве. В областном ГИБДД сообщали о беспилотнике, который используют наряды дорожно-постовой службы для поимки нарушителей правил обгона. Следящий БПЛА был задействован на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти».