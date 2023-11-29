29 ноября 2023

В Тюменской области на дорогах выставят пять комплексов фиксации нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, камера наблюдения
Комплексы работают в автоматическом режиме Фото:

В Тюменской области на трассах будут работать пять новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

«Комплексы работают в автоматическом режиме. Они способны на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары. При выявлении нарушения карточка с данными автомобиля онлайн отправляется на сервер МВД», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».

Комплексы способны анализировать транспортный поток и находить в нем разыскиваемые автомобили. Благодаря инфракрасной подсветке аппараты работают даже в полной темноте, заявили в ведомстве.

В областном ГИБДД сообщали о беспилотнике, который используют наряды дорожно-постовой службы для поимки нарушителей правил обгона. Следящий БПЛА был задействован на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти».

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В Тюменской области на трассах будут работать пять новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. «Комплексы работают в автоматическом режиме. Они способны на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары. При выявлении нарушения карточка с данными автомобиля онлайн отправляется на сервер МВД», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Комплексы способны анализировать транспортный поток и находить в нем разыскиваемые автомобили. Благодаря инфракрасной подсветке аппараты работают даже в полной темноте, заявили в ведомстве. В областном ГИБДД сообщали о беспилотнике, который используют наряды дорожно-постовой службы для поимки нарушителей правил обгона. Следящий БПЛА был задействован на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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