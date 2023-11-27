В Тюменской области над «трассой смерти» будет летать беспилотник

ДПС использует беспилотник над «трассой смерти» для слежки за водителями

27 ноября 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

В Тюменской области инспекторы ДПС будут выслеживать нарушителей с помощью беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Уватском районе Тюменской области над федеральной трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти», 28 ноября будет летать беспилотник для поисков нарушителей. О запуске следящего БПЛА сегодня сообщили в областной Госавтоинспекции. «Завтра на аварийно-опасных участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе наряды ДПС с использованием беспилотного летательного аппарата будут контролировать соблюдение водителями правил обгона. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!» — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Ранее в областном УГИБДД сообщали о 12 пьяных водителях, пойманных в ходе специальных рейдов. Все они были привлечены к ответственности.

В Уватском районе Тюменской области над федеральной трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти», 28 ноября будет летать беспилотник для поисков нарушителей. О запуске следящего БПЛА сегодня сообщили в областной Госавтоинспекции. «Завтра на аварийно-опасных участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе наряды ДПС с использованием беспилотного летательного аппарата будут контролировать соблюдение водителями правил обгона. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!» — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Ранее в областном УГИБДД сообщали о 12 пьяных водителях, пойманных в ходе специальных рейдов. Все они были привлечены к ответственности.