В Тюменской области над «трассой смерти» будет летать беспилотник

В Уватском районе Тюменской области над федеральной трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти», 28 ноября будет летать беспилотник для поисков нарушителей. О запуске следящего БПЛА сегодня сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Завтра на аварийно-опасных участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе наряды ДПС с использованием беспилотного летательного аппарата будут контролировать соблюдение водителями правил обгона. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!» — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».
Ранее в областном УГИБДД сообщали о 12 пьяных водителях, пойманных в ходе специальных рейдов. Все они были привлечены к ответственности.
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