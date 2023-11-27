В Тюменской области над «трассой смерти» будет летать беспилотник

ДПС использует беспилотник над «трассой смерти» для слежки за водителями
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В Тюменской области инспекторы ДПС будут выслеживать нарушителей с помощью беспилотников Фото:

В Уватском районе Тюменской области над федеральной трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти», 28 ноября будет летать беспилотник для поисков нарушителей. О запуске следящего БПЛА сегодня сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Завтра на аварийно-опасных участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе наряды ДПС с использованием беспилотного летательного аппарата будут контролировать соблюдение водителями правил обгона. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!» — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».

Ранее в областном УГИБДД сообщали о 12 пьяных водителях, пойманных в ходе специальных рейдов. Все они были привлечены к ответственности.

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В Уватском районе Тюменской области над федеральной трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной водителями «трассой смерти», 28 ноября будет летать беспилотник для поисков нарушителей. О запуске следящего БПЛА сегодня сообщили в областной Госавтоинспекции. «Завтра на аварийно-опасных участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе наряды ДПС с использованием беспилотного летательного аппарата будут контролировать соблюдение водителями правил обгона. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!» — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Ранее в областном УГИБДД сообщали о 12 пьяных водителях, пойманных в ходе специальных рейдов. Все они были привлечены к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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