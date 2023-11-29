В Казахстане при пожаре погибло 13 человек

Причина возгорания неизвестна (архивное фото)
В Алматы в Казахстане погибли 13 человек при пожаре. Об этом сообщает городской департамент по ЧС. Уточняется, что возгорание произошло в хостеле.
«В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших», — сообщает департамент на своем официальном сайте. Уточняется, что пожар произошел в хостеле. Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом. Всего в хостеле находилось около 72 человек. Причина возгорания до сих пор неизвестна.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!