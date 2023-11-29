29 ноября 2023

В Казахстане при пожаре погибло 13 человек

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Причина возгорания неизвестна (архивное фото) Фото:

В Алматы в Казахстане погибли 13 человек при пожаре. Об этом сообщает городской департамент по ЧС. Уточняется, что возгорание произошло в хостеле.

«В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших», — сообщает департамент на своем официальном сайте. Уточняется, что пожар произошел в хостеле. Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом. Всего в хостеле находилось около 72 человек. Причина возгорания до сих пор неизвестна.

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В Алматы в Казахстане погибли 13 человек при пожаре. Об этом сообщает городской департамент по ЧС. Уточняется, что возгорание произошло в хостеле. «В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших», — сообщает департамент на своем официальном сайте. Уточняется, что пожар произошел в хостеле. Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом. Всего в хостеле находилось около 72 человек. Причина возгорания до сих пор неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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