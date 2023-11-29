29 ноября 2023

Легенда машиностроения Кургана Бубнов презентовал свою книгу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод КМЗ. Курган, сварщик, бмп, кмз, бмп 3
В Кургане презентовали новую книгу о машиностроении Фото:

Легенда машиностроения Кургана, профессор КГУ Валерий Бубнов презентовал в библиотеке Югова свою новую книгу «Машиностроение мира в лицах и предприятиях». Об этом сообщается на сайте мэрии. Бубнов является Заслуженным машиностроителем России и Почетным гражданином Курганской области.

«Книгу под названием „Машиностроение мира в лицах и предприятиях (от Архимеда до наших дней)“ автор посвятил ученым, без чьих изобретений сложно представить нашу жизнь, и истории развития российского и мирового машиностроения. Автор отмечает важную роль, которую машиностроение играет в обороне и защите страны, описывает ожидаемые пути развития отрасли», — говорится в сообщении.

От имени главы Кургана Елены Ситниковой автора книги поздравила заведующая отделом культуры департамента социальной политики Татьяна Абросимова. Она отметила, что ценность нового труда Валерия Бубнова заключается в том, что он прошел путь от обычного рабочего до главного инженера и доктора технических наук. Также Абросимова вручила профессору Благодарственное письмо от мэра города.

Валерий Бубнов начал работать в Кургане в 1956 году на предприятии «Курганхиммаш». Был одним из авторов и исполнителей технического перевооружения и расширения предприятия. Им опубликовано более 140 научных работ и получено 15 авторских патентов на изобретения. С 90-х годов работает в Курганском госуниверситете.

Легенда машиностроения Кургана Валерий Бубнов (на фото в центре) презентовал свою новую книгу в библиотеке Югова
Легенда машиностроения Кургана Валерий Бубнов (на фото в центре) презентовал свою новую книгу в библиотеке Югова
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легенда машиностроения Кургана, профессор КГУ Валерий Бубнов презентовал в библиотеке Югова свою новую книгу «Машиностроение мира в лицах и предприятиях». Об этом сообщается на сайте мэрии. Бубнов является Заслуженным машиностроителем России и Почетным гражданином Курганской области. «Книгу под названием „Машиностроение мира в лицах и предприятиях (от Архимеда до наших дней)“ автор посвятил ученым, без чьих изобретений сложно представить нашу жизнь, и истории развития российского и мирового машиностроения. Автор отмечает важную роль, которую машиностроение играет в обороне и защите страны, описывает ожидаемые пути развития отрасли», — говорится в сообщении. От имени главы Кургана Елены Ситниковой автора книги поздравила заведующая отделом культуры департамента социальной политики Татьяна Абросимова. Она отметила, что ценность нового труда Валерия Бубнова заключается в том, что он прошел путь от обычного рабочего до главного инженера и доктора технических наук. Также Абросимова вручила профессору Благодарственное письмо от мэра города. Валерий Бубнов начал работать в Кургане в 1956 году на предприятии «Курганхиммаш». Был одним из авторов и исполнителей технического перевооружения и расширения предприятия. Им опубликовано более 140 научных работ и получено 15 авторских патентов на изобретения. С 90-х годов работает в Курганском госуниверситете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...