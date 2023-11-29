В травмпунктах Екатеринбурга выросли очереди из-за гололедицы. Видео

30 ноября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Людей, которые поскользнулись на льду, становится все больше Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге число пациентов, обратившихся в травматологические пункты за помощью после падения на льду, стало еще больше. Своим наблюдением с корреспондентом URA.RU поделились сотрудники травмпункта. «Сегодня людей намного больше, чем вчера [29 ноября]. Все пришли именно из-за того, что поскользнулись — кто на костылях, кто ползком», — рассказал охранник в травмпункте на Бажова. Также как и вчера, пациентам приходится ждать рентген по 4-5 часов. Некоторые ругаются, приходится их успокаивать. В травмпункте в Рижском переулке (Вторчермет) ситуация лучше, чем в центре города. Очереди меньше, пациенты рассказывают, что ждут первичного приема 1-2 часа. Большинство из них получили травмы, поскользнувшись на улице. Очереди в травмпунктах начались 29 ноября — после того, как в городе прошел ледяной дождь. Улицы посыпают реагентами, но и это не спасает людей от падений. Инспекторы ГИБДД призвали свердловчан быть бдительными, соблюдать ПДД и аккуратно передвигаться по тротуарам. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского минздрава с просьбой рассказать, сколько екатеринбуржцев обратились за помощью после падения на льду. На момент публикации ответ не поступил.

В Екатеринбурге число пациентов, обратившихся в травматологические пункты за помощью после падения на льду, стало еще больше. Своим наблюдением с корреспондентом URA.RU поделились сотрудники травмпункта. «Сегодня людей намного больше, чем вчера [29 ноября]. Все пришли именно из-за того, что поскользнулись — кто на костылях, кто ползком», — рассказал охранник в травмпункте на Бажова. Также как и вчера, пациентам приходится ждать рентген по 4-5 часов. Некоторые ругаются, приходится их успокаивать. В травмпункте в Рижском переулке (Вторчермет) ситуация лучше, чем в центре города. Очереди меньше, пациенты рассказывают, что ждут первичного приема 1-2 часа. Большинство из них получили травмы, поскользнувшись на улице. Очереди в травмпунктах начались 29 ноября — после того, как в городе прошел ледяной дождь. Улицы посыпают реагентами, но и это не спасает людей от падений. Инспекторы ГИБДД призвали свердловчан быть бдительными, соблюдать ПДД и аккуратно передвигаться по тротуарам. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского минздрава с просьбой рассказать, сколько екатеринбуржцев обратились за помощью после падения на льду. На момент публикации ответ не поступил.