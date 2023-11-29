В ХМАО начальника из «дочки» «Роснефти» осудили за получение взятки

За содеянное подсудимого приговорили к полумиллионному штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО начальника из дочернего предприятия «Роснефти» осудили за получение коммерческого подкупа. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Подсудимый выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, в период с января по июнь 2021 года получил денежные средства в размере 90 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от представителей подрядных организаций. Деньги передавались подсудимому за разрешение организациям возобновить приостановленные строительные работы без устранения всех выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности», — сообщили в прокуратуре.

За содеянное топ-менеджера приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей. У подсудимого есть две недели на обжалование приговора. Он еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника из «дочки» «Роснефти» поймали на получении взятки. Он неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителя организации-подрядчика.