29 ноября 2023

В ХМАО начальника из «дочки» «Роснефти» осудили за получение взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
За содеянное подсудимого приговорили к полумиллионному штрафу Фото:

В ХМАО начальника из дочернего предприятия «Роснефти» осудили за получение коммерческого подкупа. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Подсудимый выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, в период с января по июнь 2021 года получил денежные средства в размере 90 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от представителей подрядных организаций. Деньги передавались подсудимому за разрешение организациям возобновить приостановленные строительные работы без устранения всех выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности», — сообщили в прокуратуре.

За содеянное топ-менеджера приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей. У подсудимого есть две недели на обжалование приговора. Он еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника из «дочки» «Роснефти» поймали на получении взятки. Он неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителя организации-подрядчика.

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В ХМАО начальника из дочернего предприятия «Роснефти» осудили за получение коммерческого подкупа. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Подсудимый выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, в период с января по июнь 2021 года получил денежные средства в размере 90 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от представителей подрядных организаций. Деньги передавались подсудимому за разрешение организациям возобновить приостановленные строительные работы без устранения всех выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности», — сообщили в прокуратуре. За содеянное топ-менеджера приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей. У подсудимого есть две недели на обжалование приговора. Он еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что начальника из «дочки» «Роснефти» поймали на получении взятки. Он неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителя организации-подрядчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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