В ХМАО будут судить сотрудника «дочки» «Роснефти» пойманного на взятках

В ХМАО будут судить сотрудника компании «Роснефть» за коммерческий подкуп. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур.
«Сотрудник компании „РН-Юганскнефтегаз“ (подразделение „Роснефти“) за денежное вознаграждение подписывал коммерческим организациям наряды выполненных работ. За полгода преступной деятельности злоумышленник заработал более шести миллионов рублей. Уголовное дело уже должны были направит в суд», — сообщил собеседник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в «Роснефть». В их адрес был направлен запрос. Между тем на сайте окружного надзорного ведомства появилась информация, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника нефтяной компании за коммерческий подкуп в шесть миллионов рублей. В какой компании было выявлено преступление, в прокуратуре не уточнили. «Установлено, что обвиняемый в период с октября 2022 года по май 2023 года, выполняя управленческие функции в коммерческой компании, неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителя организации-подрядчика. Деньги предоставлялись лицу за прием работ по договорам подрядов, утверждение исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах работы», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщило, что в ХМАО поймали на взятках топ-менеджера «дочки» «Роснефти». Управленец из компании «НК «Конданефть» был уличен в коммерческом подкупе в ХМАО. Мужчина брал деньги от подрядчиков за свое покровительство.
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