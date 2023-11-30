Скончался один из разработчиков советской программы по изучению Луны Маров

Астроному и академику Марову было 90 лет
В Москве скончался один из разработчиков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы академик Михаил Маров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.
По словам Зеленого, Маров скончался 30 ноября около шести утра, после болезни. В июле Марову исполнилось 90 лет.
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